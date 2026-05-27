В каких случаях Миграционная служба может отказать в статусе беженца

Миграционная служба может отказать в оформлении документов для решения вопроса о признании человека беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, если заявление не имеет явных оснований.
Об этом сообщили в Миграционной службе Днепропетровской области.

Когда заявление могут признать необоснованным

Речь идет о случаях, когда у заявителя отсутствуют основания, определенные пунктами 1 или 13 части первой статьи 1 Закона Украины «О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите».
Также отказ может быть принят, если заявление имеет признаки злоупотребления процедурой.

В каких случаях могут отказать

Миграционная служба может отказать в оформлении документов, если:
  • заявитель выдает себя за другого человека;
  • человек повторно подает заявление после предварительного отказа при отсутствии новых обстоятельств;
  • не изменились условия, которые служат основанием для предоставления статуса беженца или дополнительной защиты.
В случае принятия решения об отказе Миграционная служба должна не позднее 3 рабочих дней направить заявителю или его законному представителю письменное уведомление. В документе должна быть указана причина отказа и разъяснения относительно порядка обжалования решения.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что после начала полномасштабной войны ЕС ввел механизм временной защиты для украинцев. В 2026 году он продолжает действовать, однако правила использования этого статуса стали более структурированными и во многих аспектах более сложными.
Временная защита для украинцев в ЕС официально продлена до 4 марта 2027 года. В 2026 году повторное получение временной защиты в другой стране ЕС формально возможно, однако не является автоматическим и имеет существенные ограничения. Базовый принцип — «одна страна ЕС — одна защита». Человек не может одновременно иметь статус в двух государствах. Чтобы подать заявление в другой стране, сначала необходимо прекратить или утратить предыдущий статус.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
