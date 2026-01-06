С 1 января выросли размер пособия по безработице компенсации за трудоустройство: новые суммы
С началом 2026 года минимальная заработная плата в Украине выросла с 8000 грн до 8647 грн. В этой связи изменились и такие выплаты, как пособие по безработице, компенсации за трудоустройство, компенсация затрат на обустройство рабочего места для людей с инвалидностью
и т. п.
Об этом сообщает Государственная служба занятости.
Пособие по безработице
Максимальный размер пособия по безработице в 2026 году составляет 8647 грн. В 2025 году этот показатель был равен 8000 грн. Конкретный размер выплат зависит от страхового стажа и заработной платы на последнем месте работы.
Минимальная помощь по безработице возросла с 3600 грн до 3900 грн. На эту сумму могут рассчитывать люди, которые за последний год имели менее 7 месяцев страхового стажа, работали более 7 месяцев, но неполный рабочий день или если данные об их заработной плате временно невозможно рассчитать, а также внутренне перемещенные лица без документов, подтверждающих страховой стаж.
Выплата для отдельных категорий увеличилась с 1500 до 1650 грн. Эту сумму назначают:
- молодежи, которая ищет первое рабочее место;
- тем, кто был уволен с последней работы за нарушение дисциплины (например, за прогул).
В 2025 году пособие по безработице получили 257 000 человек, средняя выплата составила 5000 грн.
Компенсации за трудоустройство
В 2026 году размеры выплат работодателям за трудоустройство разных категорий граждан также были увеличены.
За трудоустройство людей с инвалидностью, не достигших пенсионного возраста, участников боевых действий и людей, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось не более 5 лет, работодатель теперь может получить компенсацию до 8 647 грн.
Программа по предоставлению работодателю компенсации затрат на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных людей в результате проведения боевых действий во время военного положения в Украине увеличила выплаты до 8 647 грн вместо прошлогодних 8 тыс. гривен.
Программа по предоставлению работодателям компенсаций на оплату труда за трудоустройство зарегистрированных безработных из числа внутренне перемещенных лиц по направлению Службы занятости предусматривает рост выплат с 16 тыс. до 17 294 грн.
Изменилась и компенсация расходов на оплату труда при трудоустройстве зарегистрированных безработных на первое рабочее место молодежи в возрасте до 25 лет, людей до 35 лет, а также уволенных со срочной военной службы. Работодатель теперь будет получать компенсацию в 4 323,5 грн.
В 2025 году благодаря программам компенсаций за трудоустройство работу получили 20 тысяч человек.
Компенсация затрат на обустройство рабочего места для людей с инвалидностью
В 2026 году компенсация затрат на обустройство рабочего места человека с инвалидностью I группы выросла со 120 тыс. до 129 705 грн, а II группы — с 80 тыс. до 86 470 грн.
В 2025 году Государственная служба занятости компенсировала затраты на обустройство 2400 инклюзивных рабочих мест на общую сумму 184 млн. грн.
«Армия восстановления» и общественные работы
Размер оплаты за участие в общественно полезных работах за полнолуние в 2026 году растет с 12 тыс. грн до 12 970,5 грн.
Для граждан, проживающих на прифронтовых территориях, а также для ветеранов и ветеранок во всех общинах, где действует программа, оплата увеличена с 16 тыс. грн. до 17 294 грн.
Оплата труда за общественные и другие временные работы выросла с 8 тыс. грн до 8647 грн.
В 2025 году Служба занятости выдала 116 тысяч направлений на общественно полезные работы для 29 тысяч человек. Еще 35 тысяч направлений были оформлены на общественные и другие работы, к которым присоединились 13 тысяч человек.
