Как оформить первый паспорт в форме ID-карты в 14 лет без регистрации местожительства — разъяснение

Отсутствие регистрации местожительства не является основанием для отказа в оформлении первого паспорта гражданина Украины в форме ID-карты по достижению 14-летнего возраста.
Об этом сообщила Миграционная служба Николаевской области.
В случае оформления паспорта впервые при отсутствии зарегистрированного места жительства документы подаются по месту фактического жительства лица.
Это правило применяется исключительно при первоначальном оформлении паспорта гражданина Украины.
Читайте также
Если информация о зарегистрированном месте проживания отсутствует, соответствующие сведения не будут вноситься в бесконтактный электронный носитель (чип) ID-карты.
В Миграционной службе отмечают, что это может осложнить получение отдельных административных услуг, которым необходимо подтверждение места жительства.

Как внести или обновить информацию

Для внесения или актуализации данных о местожительстве необходимо обратиться в орган регистрации или в территориальное подразделение Государственной миграционной службы.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что граждане, достигшие 65-летнего возраста, не должны будут обменивать внутренний паспорт каждые 10 лет. Паспорт (ID-карта) для таких лиц теперь действует бессрочно.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
