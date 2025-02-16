Украина предлагает ЕС общую добычу урана, лития и титана — Finance.ua
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Украина предлагает ЕС общую добычу урана, лития и титана

Казна и Политика
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Украина предлагает ЕС общую добычу урана, лития и титана
Украина предлагает ЕС общую добычу урана, лития и титана
Украина предложила Евросоюзу совместно добывать редкоземельные металлы, в том числе уран, литий и титан.
Об инвестиционных планах рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Politico.

Перспективы сотрудничества

Он отметил, что вступление Украины в ЕС позволит расширить границы Союза, получить надежный щит благодаря ВСУ.
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Также еще есть интересная экономическая сторона вопроса — Украина владеет 22 из 30 критических полезных ископаемых. В частности, Украина занимает первое место в Европе по запасам урана.
«Мы способны не только покрыть собственные энергетические потребности, но и экспортировать уран, особенно в условиях растущего спроса на ядерную энергетику в ЕС», — добавил премьер.

Запасы Украины

Кроме того, у Украины самые большие запасы лития в Европе. Шмигаль отметил, что в 2021 году в мире было потреблено 460 тысяч тонн карбоната лития, а к 2030 году спрос вырастет до 6 млн. тонн.
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«Украина среди мировых лидеров по запасам титана. Лишь 10% разведанных запасов разрабатывается, поэтому мы можем полностью заместить импорт российского титана для европейской промышленности, включая оборонный сектор», — сообщил Шмигаль.
Напомним, по словам Владимира Зеленского, Украина не подписала соглашение о партнерстве с США, ведь документ пока не готов для защиты интересов страны.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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