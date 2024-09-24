Стоимость обогащенного урана из-за войны в Украине подскочила в три раза — Financial Times Сегодня 09:15 — Энергетика

Стоимость обогащенного урана из-за войны в Украине подскочила в три раза — Financial Times

Цены на ядерное топливо растут, ведь после российского вторжения в Украину в цепи поставок урана возникли узкие места.

Об этом пишет Financial Times.

Спрос на уран был обусловлен возрождением атомной энергетики, однако страна-агрессор все еще играет значительную роль в процессе превращения добытого урана в топливо для ядерного реактора, и заменить ее пока что некому.

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Цены на топливо для ядерных реакторов росли гораздо быстрее, чем на необработанный уран. С начала 2022 года стоимость обогащенного урана подскочила более чем в три раза, до $176 за единицу работы разделения. За тот же период цена на гексафторид урана увеличилась в четыре раза — до $68 за кг. Это, по словам аналитиков, свидетельствует о том, что переработка является основным узким местом в цепочке поставок ядерного топлива. Урановая руда подорожала всего вдвое.

«Цены на конверсию и обогащение отражают гораздо большее сокращение предложения из-за российско-украинской войны и других факторов», — сказал исполнительный директор UxC Джонатан Хинце.

Отмечается, что россия контролирует 22% мировых мощностей по переработке урана и 44% мощностей по обогащению. Эти услуги недоступны для некоторых западных компаний после запрета США на российский уран, хотя до конца 2027 возможны исключения.

«Хотя более высокие цены на ядерное топливо, вероятно, ударят по доходности энергетических компаний, более серьезной проблемой является обеспечение достаточных инвестиций в шахты, конверсию и обогащение для удовлетворения спроса на продление срока службы существующих реакторов и строительство новых. Компании по производству ядерного топлива, такие как французская Orano и Urenco, принадлежащая Великобритании, Голландии и Германии, взяли на себя обязательство по наращиванию мощностей по обогащению, но пока никто не взял на себя обязательств по строительству новых конверсионных мощностей на Западе», — говорится в статье.

Отмечается, что компании неохотно идут на большие вложения без долгосрочных соглашений с операторами АЭС, которые, в свою очередь, не готовы их заключать без гарантий поставок.

«Напряженность на рынке конверсии урана обусловлена ​​простым фактором — действующие конверсионные мощности были законсервированы», — отметил финансовый директор Cameco, одного из крупнейших мировых производителей урана, Грант Айзек.

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