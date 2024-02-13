Ядерная энергетика возвращает себе популярность из-за войны в Украине — глава МЭА Сегодня 07:01 — Энергетика

Ядерная энергетика возвращает себе популярность из-за войны в Украине — глава МЭА

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол отметил, что на фоне войны в Украине мировые страны поняли важность ядерной и возобновляемой энергетики.

Об этом он сказал в интервью DPA.

«После вторжения россии в Украину многие страны поняли важность ядерной энергетики вместе с возобновляемыми источниками энергии, собственным производством электроэнергии», — сказал Фатих Бирол.

Читайте также Украина в 2024 году будет активно развивать атомную энергетику — Минэнерго

По его словам, в противовес ядерной энергетике стоит энергетическая зависимость или выбросы. Он также критикует решение Германии поэтапно отказаться от ядерной энергетики.

При этом отметив, что существуют также проблемы хранения ядерных отходов, но она может быть решена и не является причиной отказываться от ядерной энергетики.

Читайте также Атомная энергетика стоит на пороге ренессанса — Галущенко

Напомним, Украина планирует строительство новых атомных энергоблоков, чтобы компенсировать утраченные мощности Запорожской АЭС, поскольку неизвестно, в каком состоянии станция будет находиться после деоккупации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.