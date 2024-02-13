Ядерная энергетика возвращает себе популярность из-за войны в Украине — глава МЭА — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ядерная энергетика возвращает себе популярность из-за войны в Украине — глава МЭА

Энергетика
9
Ядерная энергетика возвращает себе популярность из-за войны в Украине — глава МЭА
Ядерная энергетика возвращает себе популярность из-за войны в Украине — глава МЭА
Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол отметил, что на фоне войны в Украине мировые страны поняли важность ядерной и возобновляемой энергетики.
Об этом он сказал в интервью DPA.
«После вторжения россии в Украину многие страны поняли важность ядерной энергетики вместе с возобновляемыми источниками энергии, собственным производством электроэнергии», — сказал Фатих Бирол.
Читайте также
По его словам, в противовес ядерной энергетике стоит энергетическая зависимость или выбросы. Он также критикует решение Германии поэтапно отказаться от ядерной энергетики.
При этом отметив, что существуют также проблемы хранения ядерных отходов, но она может быть решена и не является причиной отказываться от ядерной энергетики.
Читайте также
Напомним, Украина планирует строительство новых атомных энергоблоков, чтобы компенсировать утраченные мощности Запорожской АЭС, поскольку неизвестно, в каком состоянии станция будет находиться после деоккупации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.