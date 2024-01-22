Украина в 2024 году будет активно развивать атомную энергетику — Минэнерго
Развитие атомной отрасли, децентрализация генерации электроэнергии и усиление физической защиты объектов энергетической инфраструктуры станут ключевыми направлениями деятельности Минэнерго в 2024 году.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, пишет Минэнерго.
«Планы большие, и я уверен, что мы их реализуем. Это сотрудничество с Соединенными Штатами в проектах развития атомной энергетики. Я думаю, что мы без промедления примем соответствующее законодательство и начнем строительство крупных блоков. Во-вторых, это развитие сотрудничества в урановой сфере — с Великобританией, Канадой и США — для того, чтобы вытеснить россиян с мировых рынков», — отметил министр.
В 2023 году был реализован ряд мероприятий по этим направлениям, в частности, американской Westinghouse в сотрудничестве со специалистами украинского НАЭК «Энергоатом» был разработан новый вид ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440, что разрушило российскую монополию на этом рынке и открыло двери для введения санкций против российской атомной отрасли.
Среди приоритетных направлений деятельности в текущем году также децентрализация и наращивание мощностей распределенной генерации электроэнергии, в частности за счет установки газовых турбин.
«Также продолжение ремонтной кампании и замещение высоковольтных трансформаторов на подстанциях, системы защиты», — рассказал министр.
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