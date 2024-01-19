Оператор ГТС Украины присоединился к созданию газового «Вертикального коридора» — Finance.ua

Оператор ГТС Украины присоединился к созданию газового «Вертикального коридора» Сегодня 19:44 — Энергетика

Оператор ГТС Украины присоединился к созданию газового «Вертикального коридора»

Операторы газотранспортных систем Украины, Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии и Республики Молдова подписали Меморандум о сотрудничестве по созданию коридора «Юг-Север» («Вертикального коридора»).

Событие произошло во время министерской встречи высокого уровня CESEC (The Central and South Eastern Europe Energy Connectvity) в Афинах.

В рамках «Вертикального коридора» будет создана синергия между LNG-терминалами Греции, Трансбалканским трубопроводом, украинскими подземными хранилищами и потребителями в Центральной Европе.

«Присоединившись к Вертикальному коридору, мы сделали еще один шаг к реализации нашего плана стать газовым хабом Европы и неотъемлемой составляющей энергетической карты континента. Эта договоренность, по предварительным оценкам, позволит Оператору ГТС Украины ежегодно дополнительно поставлять более 7 млрд кубометров газа через Украину из Румынии в страны Центральной Европы», — подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним, что надежность и стабильность украинской ГТС подтверждена независимым международным стресс-тестам и двукратным по сравнению с 2022 годом ростом объемов транспортировки газа из Европы — до 4,3 млрд кубометров.

«Сегодня ОГТСУ совместно с оператором ГТС Молдовы и национальными регуляторами уже работает над созданием привлекательных условий для использования дополнительных мощностей Трансбалканского коридора объемом 6 миллионов кубометров в сутки уже в течение 2024 года», — добавил генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа.

Трансбалканский трубопровод является оптимальным решением для совмещения Восточного Средиземноморья и Центральной Европы. Его ключевые преимущества: доступ к украинским подземным хранилищам газа объемом 10 — 15 млрд куб. м газа для хранения ресурса по коммерчески привлекательным тарифам, а также использование уже существующей газотранспортной инфраструктуры. С помощью имеющихся трубопроводов из Украины можно транспортировать газ в Словакию, Венгрию или Польшу практически без ограничений по пропускной способности.

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