С начала войны долги населения за электроэнергию выросли на 15 миллиардов — Finance.ua

С начала войны долги населения за электроэнергию выросли на 15 миллиардов Сегодня 09:23 — Энергетика

С начала войны долги населения за электроэнергию выросли на 15 миллиардов

Долги бытовых потребителей за электроэнергию с начала войны выросли на 15 миллиардов гривен, в частности, на 7,7 миллиардов гривен в 2023 году.

Об этом сообщил советник премьер-министра и член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко в комментарии для ExPro.

«Много это или мало? На мой взгляд, это очень много. Среди крупнейших должников — много областей, каких там ни должно быть», — указывает он.

По его словам, «рекордсмены» по долгам — Киев и Киевская область, Днепропетровщина и Харьковщина.

В конце декабря Кабмин снял мораторий на отключение от электроэнергии должников в не прифронтовых областях.

«Моя личная точка зрения — решение об отмене моратория перезрело. Его необходимо было принять около 15 месяцев назад», — считает Бойко.

Он объяснил это тем, что Украина испытала шок первых месяцев войны, стабилизировала работу экономики, финансовой и банковской систем, российских оккупантов удалось выгнать со значительной части территории, и активные боевые действия ведутся не на всей территории нашего государства.

Економічна Правда По материалам:

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