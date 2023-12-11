Атомная энергетика стоит на пороге ренессанса — Галущенко Сегодня 20:27 — Энергетика

Атомная энергетика стоит на пороге ренессанса — Галущенко

Атомная энергетика стоит на пороге ренессанса, и Украина вместе со всем цивилизованным миром будет развивать эту сферу.

Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Национальному телемарафону «Единые новости».

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«У нас огромный прогресс в атомной энергетике. Есть планы по строительству атомных блоков — на Хмельницкой АЭС. Это реальные проекты, оборудование для которых мы уже сейчас будем закупать», — подчеркнул он.

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В рамках глобального Климатического саммита COP28 была принята декларация о необходимости увеличения втрое мощностей атомной энергетики до 2050 года. «Важно, что теперь это мировой тренд. Ренессанс атомной энергетики будет происходить, потому что без нее не будет „зеленого“ перехода», — подчеркнул министр.

Галущенко отметил, что любой ядерный инцидент на оккупированной россиянами Запорожской АЭС может остановить этот ренессанс. Поэтому важна скорейшая деоккупация ЗАЭС и передача станции под полный контроль украинского оператора.

Справка Finance.ua:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила повышение тарифа на услуги по передаче электроэнергии НЭК «Укрэнерго» с 1 января 2024 года на 9%.

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