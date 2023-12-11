НКРЭКУ повысил тарифы «Укрэнерго» на передачу электроэнергии в 2024 году — Finance.ua

НКРЭКУ повысил тарифы «Укрэнерго» на передачу электроэнергии в 2024 году Сегодня 10:00 — Энергетика

НКРЭКУ повысил тарифы «Укрэнерго» на передачу электроэнергии в 2024 году

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила повышение тарифа на услуги по передаче электроэнергии НЭК «Укрэнерго» с 1 января 2024 года на 9%.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ, передает «Укринформ».

С 2024 года стоимость передачи электроэнергии вырастет на 9%, до 528,57 грн/МВт-час. Кроме того, НКРЭКУ увеличила тариф на диспетчерское управление с 1 января 2024 года на 9,5% - до 104,57 грн/МВт-час.

Также предполагается повышение отдельного льготного тарифа на передачу для предприятий «зеленой» электрометаллургии на 74% - с 209,42 грн/МВт-ч до 364,70 грн/МВт-ч.

Напомним:

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект решения о повышении на 2024 год тарифа НЭК «Укрэнерго» на 22,1%, а для «зеленой» металлургии — на 97%.

Економічна Правда По материалам:

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