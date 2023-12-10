Энергетика может стать драйвером в процессе присоединения Украины к ЕС — Finance.ua

Энергетика может стать драйвером в процессе присоединения Украины к ЕС Сегодня 23:22 — Энергетика

Энергетика может стать драйвером в процессе присоединения Украины к ЕС. Об этом шла речь во время встречи заместителя министра энергетики Светланы Гринчук с генеральным директором энергетического гендиректората Европейской Комиссии Дитте Юль Йоргенсен в рамках конференции COP28.

Представитель Еврокомиссии оценила прогресс евроинтеграционных реформ в энергетическом секторе и отметила усилия правительства Украины в подготовке Национального плана по энергетике и климату. Также Дитте Юль Йоргенсен положительно оценила работу Министерства энергетики Украины по наработке принципов привлечения устойчивого финансирования для развития предприятий энергетического сектора.

В ходе встречи стороны обсудили текущий статус имплементации Украиной директив и регламентов ЕС, направленных на интеграцию рынков электроэнергии, дальнейшее внедрение REMIT, а также реализацию Закона о «зеленой» трансформации.

Речь также шла о состоянии и перспективах развития сектора возобновляемых газов, в частности о подготовке Дорожной карты по реализации соответствующего Меморандума между Украиной и ЕС.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.