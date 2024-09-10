Какой мощностью ядерной энергетики обладают разные страны мира (инфографика) — Finance.ua

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Какой мощностью ядерной энергетики обладают разные страны мира (инфографика)

Энергетика
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Какой мощностью ядерной энергетики обладают разные страны мира (инфографика)
Какой мощностью ядерной энергетики обладают разные страны мира (инфографика)
В мире более 50 стран использовали, используют или планируют построить атомные электростанции. В настоящее время, по данным Global Nuclear Power Tracker, установленная мощность всех действующих ядерных реакторов в мире составляет 396 ГВт. В планах разных стран построить еще 299 ГВт.
В США мощность ядерной энергетики составляет 102,5 ГВт: в стране 54 действующих атомных электростанции и 94 реактора. Дополнительно строят или планируют выстроить еще 7,4 ГВт.
Какой мощностью ядерной энергетики обладают разные страны мира (инфографика)
Франция для энергообеспечения страны делает ставку именно на атомную энергетику. В настоящее время страна занимает второе место в мире по количеству ядерных реакторов.
Общая мощность ядерной энергетики страны составляет 64 ГВт, в планах увеличить мощность еще на 11,6 ГВт.
Китай занимает третье место в мире по установленной ядерной мощности — 58,1 ГВт. В стране 17 АЭС и 55 реакторов в эксплуатации. КНР планирует и дальше развивать эту отрасль, увеличив мощность еще на 118,4 ГВт.
Мощность ядерной энергетики в россии составляет 28,6 ГВт, еще 20,6 ГВт строят или планируют построить.
В Канаде эксплуатируется 22 ядерных реактора. Общая мощность ядерной энергетики — 14,6 ГВт, еще 1,8 ГВт строят или планируют.
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В Украине после закрытия Чернобыльской станции остались Запорожская АЭС, Южноукраинская АЭС, Ровенская АЭС и Хмельницкая АЭС — общая мощность 13,8 ГВт. Запорожская станция, ныне оккупированная россией, является самой большой в Европе, ее мощность — 6 ГВт.
Еще 4,7 ГВт мощности Украина планирует построить.

Другие страны

Мощность ядерной энергетики Японии оценивается в 11,6 ГВт (в планах еще 2,8 ГВт), Индии — 7,5 ГВт (в планах еще 31,7 ГВт), Испании — 7,4 ГВт, Швеции — 7,2 ГВт, Британии — 6,5 ГВт (в планах еще 15,3 ГВт), ОАЭ — 5,7 ГВт, Финляндии — 4,6 ГВт, Чехии — 4,2 ГВт (в планах еще 4,8 ГВт), Бельгии — 4, 1 ГВт, Пакистана — 3,5 ГВт (в планах еще 1,2 ГВт), Швейцарии — 3,1 ГВт, Словакии — 2,5 ГВт (в планах еще 1,7 ГВт), беларуси — 2,4 ГВт, Болгарии — 2,1 ГВт (в планах еще 2 ГВт), Венгрии и Бразилии — по 2 ГВт (в планах еще 2,5 ГВт и 1,4 ГВт соответственно).
Меньше 2 ГВт ядерной мощности в ЮАР, Тайване, Аргентине, Мексике, Румынии, Иране, менее 1 ГВт — в Словении, Нидерландах, КНДР и Армении.
Бангладеш, Египет, Индонезия, Кения, Казахстан, Польша, Турция и Узбекистан только планируют развивать ядерную энергетику.
По материалам:
Слово і Діло
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