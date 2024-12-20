Нацбанк смягчил ряд валютных ограничений — Finance.ua

Нацбанк смягчил ряд валютных ограничений Сегодня 14:58 — Валюта

Нацбанк смягчил ряд валютных ограничений

Национальный банк Украины смягчил ряд валютных ограничений, что поддержит работу отечественных производителей и улучшит условия ведения бизнес-деятельности в Украине. В то же время изменения существенно не повлияют на курсовую динамику и уровень международных резервов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Новые меры по валютной либерализации вступают в силу с 21 декабря.

Смягчается запрет на куплю-продажу банковских металлов

Национальный банк позволяет юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям покупать и продавать банковские металлы без физической поставки за безналичные гривны.

Бизнес сможет проводить соответствующие операции при следующих условиях:

потребность в проведении операции обосновывается производственной деятельностью таких компаний (бизнес занимается производством ювелирных изделий);

компании/предприниматели занимались деятельностью в сфере производства ювелирных изделий до начала полномасштабного вторжения, что подтверждается соответствующими документами.

«Такие изменения позволят обеспечить стабильную работу отечественных производителей в ювелирной отрасли, снизят объем импорта готовых ювелирных изделий, а также снизят давление на производственные затраты бизнеса благодаря возможности непосредственно закупать сырье», — пояснил регулятор.

Расширяется разрешение на покупку валюты для оператора ядерных установок

НБУ предусмотрел возможность покупки валюты оператором ядерных установок без учета остатков средств в иностранной валюте, полученных не позднее 31 октября 2024 г. в пределах поступлений по кредитному договору с нерезидентом-кредитором, гарантом по которому является иностранное экспортно-кредитное агентство / иностранное государство через уполномоченное им лицо /иностранное лицо, в состав участников которого входит иностранное государство.

Целью таких изменений является поддержание бесперебойности поставок ядерного топлива, что важно для работы атомных станций, а соответственно для энергетической безопасности Украины.

Унификация подходов к оплате украинским бизнесом купонов по еврооблигациям

Дополнительно к имеющимся в настоящее время возможностям НБУ актуализировал нормы, позволяющие украинским компаниям возмещать нерезидентам расходы, понесенные из-за уплаты купонов по еврооблигациям.

Нормы оптимизированы таким образом, чтобы все украинские компании, привлекавшие средства для финансирования проектов в Украине через выпуск евробондов, имели одинаковые возможности их возмещения нерезидентам.

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Такие переводы могут производиться только за счет собственной иностранной валюты за выполнение ряда условий, определенных в постановлении НБУ.

Изменения не возымеют негативного влияния на валютный рынок, увеличат вероятность новых привлечений капитала в Украину.

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