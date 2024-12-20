Ожидать ли укрепления гривны: прогноз курса доллара в 2025 году — Finance.ua

Ожидать ли укрепления гривны: прогноз курса доллара в 2025 году Сегодня 13:04 — Валюта

Ожидать ли укрепления гривны: прогноз курса доллара в 2025 году

Управляющий партнер Бюро инвестиционных программ экономист Александр Бондаренко отметил, что постепенная девальвация гривны является частью сознательной политики НБУ и Минфина.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«Минфин заложил в бюджет на 2025 год курс валюты на уровне 43,5 гривны за доллар, но его еще могут пересмотреть и повысить до 44 гривен. Поэтому ожидать укрепления гривны не стоит. Тем более что в Украине сохраняется дефицит внешней торговли на уровне 2 -2,5 миллиарда долларов ежемесячно, мы импортируем больше, чем экспортируем. Это серьезная проблема для экономики, поскольку страна производит и продает за границу меньше, чем покупает. Такая ситуация напрямую влияет на валютный курс», — пояснил Бондаренко.

По словам экономиста, на курс гривны также оказывают влияние международная финансовая помощь и бюджетный дефицит.

«Мы тратим больше, чем зарабатываем, что создает дополнительное давление на гривну. В 2025 году можно ожидать дальнейшей девальвации гривны по отношению к доллару и евро», — отметил экономист.

«Следует учитывать, что удешевление гривны выгодно Министерству финансов и Нацбанку. Украина должна получить более 35 миллиардов долларов международной помощи в следующем году. Эти средства, в основном в долларах и евро, конвертируют в гривну. Если курс будет составлять 44 гривны за доллар, это позволит получить больше гривневых поступлений для выплаты зарплат бюджетникам, финансирования отопительного сезона и других нужд. Таким образом, постепенная девальвация гривны является частью сознательной политики НБУ и Минфина», — подчеркнул Бондаренко.

Справка Finance.ua:

Согласно опросу НБУ, финансовые аналитики ухудшили прогнозы по курсу доллара в следующие 12 месяцев. Они ожидают курс 44,83 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за октябрь (44,08 грн/доллар).

Аналитики компании ICU прогнозируют, что до конца года доллар будет дорожать. Там считают вероятной постепенную девальвацию курса по меньшей мере до 42 грн/$ до конца декабря.

Эксперты семи неправительственных аналитических центров прогнозируют рост курса доллара в конце 2024 года до 42,2 грн. Среднее значение прогноза на декабрь 2025 года составляет 45,7 грн/доллар.

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Час Дій По материалам:

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