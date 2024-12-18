На Уолл-стрит считают, что доллар подорожает после инаугурации Трампа — Finance.ua

На Уолл-стрит считают, что доллар подорожает после инаугурации Трампа Сегодня 09:02 — Валюта

На Уолл-стрит считают, что доллар подорожает после инаугурации Трампа

Американские аналитики с Уолл-стрит делают ставку на то, что доллар США еще больше вырастет после недавнего бурного роста, даже достигнув паритета с евро, несмотря на желание новоизбранного президента Дональда Трампа ослабить валюту.

Об этом пишет Financial Times.

Более половины всех крупных банков, опрошенных Financial Times, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley и UBS, прогнозируют, что в следующем году доллар будет расти и дальше.

Deutsche Bank ожидает, что он достигнет паритета по отношению к евро в 2025 году.

Как следствие, многие менеджеры фондов пренебрежительно относятся к шансам Трампа ослабить американскую валюту, чтобы помочь отечественной промышленности, какой бы ни была его риторика.

Трамп долго придерживался мнения, что сильный доллар оказывает чрезмерное давление на экономику США, что привело к спекуляциям относительно того, будет ли новая администрация пытаться его снизить.

«У нас большая валютная проблема», — сказал Трамп Bloomberg Businessweek в июле, указывая на силу доллара против японской иены и китайского юаня.

«Это огромное бремя для наших компаний, которые пытаются продавать тракторы и другие вещи в другие места за пределами этой страны», — добавил он.

Приверженность Трампа более слабому доллару проявилась в полной мере во время его первого президентского срока, когда он выступил против того, что считал несправедливой валютной практикой других стран. Его администрация даже официально назвала Китай «валютным манипулятором» на фоне торговой войны между двумя странами.

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Однако, как ожидается, его программа и предложенное снижение налогов, а также планы высоких тарифов на импорт из таких стран, как Мексика, Канада и Китай, могут разжечь внутреннюю инфляцию. Это может привести к тому, что ФРС будет дольше поддерживать высокие процентные ставки, что, в свою очередь, может привлечь больше иностранного капитала в долларовые активы.

«Политика Трампа однозначно положительна для доллара», — сказал Аджай Раджадхьякша, руководитель глобальных исследований Barclays. Банк ожидает, что курс доллара немного укрепится до 1,04 доллара за евро до конца следующего года.

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