Правительство упростило таможенные процедуры ввоза импортных компонентов для ОПК

Кабинет Министров упростил подтверждение права на таможенные льготы для предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, более 900 государственных и частных компаний и более 300 тысяч человек снабжают войско необходимым оружием, техникой и технологиями. Правительство продолжает усиливать оборонно-промышленный комплекс и упрощать условия для украинских оружейников.
По результатам обсуждения с депутатскими фракциями правительство упростило подтверждение права на таможенные льготы для предприятий ОПК, которые ввозят составляющие для производства товаров оборонного назначения, а именно материалы, узлы, агрегаты, оборудование и комплектующие.
«Отныне не нужно заблаговременно подавать в таможню копии контрактов, технических паспортов и других документов. Необходимые данные будут указываться в таможенной декларации, а документы будут предоставляться по требованию таможенных органов. Если отдельные документы содержат секретную информацию, их можно подать с соблюдением режима секретности до момента подачи таможенной декларации», — рассказала Свириденко.