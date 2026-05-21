Правительство упростило таможенные процедуры ввоза импортных компонентов для ОПК Сегодня 20:25 — Казна и Политика

Для предприятий ОПК спростили подтверждение права на таможенные льготы

Кабинет Министров упростил подтверждение права на таможенные льготы для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, более 900 государственных и частных компаний и более 300 тысяч человек снабжают войско необходимым оружием, техникой и технологиями. Правительство продолжает усиливать оборонно-промышленный комплекс и упрощать условия для украинских оружейников.

По результатам обсуждения с депутатскими фракциями правительство упростило подтверждение права на таможенные льготы для предприятий ОПК, которые ввозят составляющие для производства товаров оборонного назначения, а именно материалы, узлы, агрегаты, оборудование и комплектующие.

«Отныне не нужно заблаговременно подавать в таможню копии контрактов, технических паспортов и других документов. Необходимые данные будут указываться в таможенной декларации, а документы будут предоставляться по требованию таможенных органов. Если отдельные документы содержат секретную информацию, их можно подать с соблюдением режима секретности до момента подачи таможенной декларации», — рассказала Свириденко.

Упрощенные правила распространяются также на соисполнителей и субподрядчиков государственных контрактов в сфере оборонных закупок.

По словам Свириденко, сокращение времени таможенного оформления позволяет производителям быстрее получать компоненты и наращивать производство вооружения и техники для Сил обороны.

