Правительство упростило таможенные процедуры ввоза импортных компонентов для ОПК

Фото: National Association of Ukrainian Defense Industries
Кабинет Министров упростил подтверждение права на таможенные льготы для предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, более 900 государственных и частных компаний и более 300 тысяч человек снабжают войско необходимым оружием, техникой и технологиями. Правительство продолжает усиливать оборонно-промышленный комплекс и упрощать условия для украинских оружейников.

По результатам обсуждения с депутатскими фракциями правительство упростило подтверждение права на таможенные льготы для предприятий ОПК, которые ввозят составляющие для производства товаров оборонного назначения, а именно материалы, узлы, агрегаты, оборудование и комплектующие.
«Отныне не нужно заблаговременно подавать в таможню копии контрактов, технических паспортов и других документов. Необходимые данные будут указываться в таможенной декларации, а документы будут предоставляться по требованию таможенных органов. Если отдельные документы содержат секретную информацию, их можно подать с соблюдением режима секретности до момента подачи таможенной декларации», — рассказала Свириденко.
Упрощенные правила распространяются также на соисполнителей и субподрядчиков государственных контрактов в сфере оборонных закупок.
По словам Свириденко, сокращение времени таможенного оформления позволяет производителям быстрее получать компоненты и наращивать производство вооружения и техники для Сил обороны.
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
