0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ раскритиковал законопроект о налогообложении банков: каковы риски

Казна и Политика
1
Только банковский сектор постоянно имеет повышенную ставку налога на прибыль
Только банковский сектор постоянно имеет повышенную ставку налога на прибыль
Налог на прибыль банков в размере 50% банковский сектор в 2023 году воспринял с пониманием как разовый вынужденный шаг ввиду «нерыночной природы» прибыли в тот период. Однако продолжение этой практики в нынешних условиях создает риски для дальнейшего расширения кредитования и способности банков поддерживать экономику во время войны и послевоенного восстановления.
Об этом заявил Национальный банк Украины.

Экстраналог существенно ограничивает кредитный потенциал банков

В Нацбанке отмечаются, что возможности банков наращивать кредитование зависят от запаса капитала, главным источником поддержки которого в условиях войны остается текущая прибыль.
Прибыль банков сейчас имеет рыночную природу, она сформирована за счет кредитования и инвестиций в ОВГЗ, а рентабельность капитала уменьшилась до 50% в 2025 году по сравнению с 52% в 2024 году и 59% в 2023 году.
«Предпочитая получение 20 млрд грн доходов сейчас (ожидаемый фискальный эффект), мы отказываемся от 200−300 млрд грн ресурса в будущем для кредитования экономики. Банки сегодня имеют достаточные запасы капитала, однако они уже несколько исчерпали их уплатой экстраналога по итогам 2023 и 2024 годов и активной кредитной экспансией в 2024 и 2025 годах», — заявляют в НБУ.

Эффективность для бюджета вызывает вопросы

Половину прибыли сектора генерируют государственные банки, которые все равно перечисляют большую часть полученных доходов в бюджет в форме дивидендов.
Именно государственные банки, по словам НБУ, прежде всего ощутят негативный эффект, ведь гораздо труднее выполнять ряд критических планов по поддержке сфер энергетики и обороны, имея меньшие запасы капитала. Обычная же ставка позволит Министерству финансов регулировать уровень капитала государственных банков через дивиденды, выбирая между кредитными портфелями и наполнением бюджета.
Место для вашей рекламы
По результатам оценки устойчивости 2025 года уже потребовалась докапитализация отдельных государственных банков, которая в случае реализации потребует существенных объемов средств налогоплательщиков.
«Экстраналог подрывает доверие к уникальному для бюджета инструменту ОВГЗ, поскольку более мелкие инвесторы (физические лица, страховщики и финансовые компании) повышенный налог не платят», — отмечает регулятор.

Повышенная нагрузка отпугивает инвесторов

В Национальном банке отмечают, что только банковский сектор постоянно имеет повышенную ставку налога на прибыль 25% (по сравнению с 18% для остальной экономики) и уже дважды уплатил 50% фактически. Сектор имеет самую высокую нагрузку среди всех секторов экономики — 68 копеек поступлений в государственный бюджет на одну гривну добавленной стоимости.
За 2025 год сектор обеспечил 11% всех платежей в государственный бюджет (с учетом уплаченных дивидендов государственных банков), в то время как его доля в ВВП составила всего 2,9%.
Читайте также
Банковский сектор единственный, которому запрещено выплачивать дивиденды (кроме государственных банков), поэтому прибыль — единственный ресурс для его развития. Для успешной приватизации государственных банков нужны репутабельные инвесторы с долгосрочным видением, однако для них критически важна предсказуемая пропорциональная налоговая политика.

Банковской системе нужны ресурсы для поддержки экономики

В отличие от кризиса 2014−2016 годов, банки сейчас не усугубляют шоки войны для экономики, а сглаживают их. Кроме того, они и далее несут значительное финансовое и операционное бремя войны, обеспечивают бесперебойный доступ к своим услугам для бизнеса и населения. Однако ситуация может очень быстро измениться. В то же время, инструментарий Национального банка для смягчения негативных эффектов от экстраналога на капитал почти исчерпан, и дальнейшие шаги могут сорвать план интеграции в ЕС.
Экономика страны нуждается в поддержке, а для полноценной поддержки банковская система (которая по объемам капитала в десять раз меньше системы соседней Польши) должна расти. Экстраналог нивелирует этот рост.
Читайте также
«В итоге такие точечные решения не снижают актуальность системной реформы по расширению налоговой базы, в том числе за счет детенизации экономики, в соответствии с меморандумом с МВФ. В то же время системное увеличение нагрузки на наиболее прозрачный сегмент экономики провоцирует налоговый арбитраж и нивелирует усилия по детенизации экономики», — подытожили в Национальном банке.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что с 1 января 2026 года для банковского сектора в Украине введены новые налоговые условия. Они касаются как ставки налога на прибыль, так и порядка учета убытков прошлых лет при налогообложении.
Базовая ставка налога на прибыль для банков с 1 января 2026 года установлена ​​на уровне 50%. Такая же ставка применяется в течение 2026 года и к дивидендам, выплачиваемым банками. По результатам налоговых (отчетных) периодов 2026 года банки не имеют права учитывать убытки прошлых лет при определении объекта налогообложения налогом на прибыль.
В марте стало известно, что Даниил Гетманцев планирует подать законопроект о продлении налогообложения сверхприбылей банков по ставке 50% в 2027 году.
20 мая он зарегистрировал проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль предприятий.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУНалогиЗаконопроектыБанки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems