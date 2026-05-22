НБУ раскритиковал законопроект о налогообложении банков: каковы риски

Налог на прибыль банков в размере 50% банковский сектор в 2023 году воспринял с пониманием как разовый вынужденный шаг ввиду «нерыночной природы» прибыли в тот период. Однако продолжение этой практики в нынешних условиях создает риски для дальнейшего расширения кредитования и способности банков поддерживать экономику во время войны и послевоенного восстановления.
Экстраналог существенно ограничивает кредитный потенциал банков
В Нацбанке отмечаются, что возможности банков наращивать кредитование зависят от запаса капитала, главным источником поддержки которого в условиях войны остается текущая прибыль.
Прибыль банков сейчас имеет рыночную природу, она сформирована за счет кредитования и инвестиций в ОВГЗ, а рентабельность капитала уменьшилась до 50% в 2025 году по сравнению с 52% в 2024 году и 59% в 2023 году.
«Предпочитая получение 20 млрд грн доходов сейчас (ожидаемый фискальный эффект), мы отказываемся от 200−300 млрд грн ресурса в будущем для кредитования экономики. Банки сегодня имеют достаточные запасы капитала, однако они уже несколько исчерпали их уплатой экстраналога по итогам 2023 и 2024 годов и активной кредитной экспансией в 2024 и 2025 годах», — заявляют в НБУ.
Эффективность для бюджета вызывает вопросы
Половину прибыли сектора генерируют государственные банки, которые все равно перечисляют большую часть полученных доходов в бюджет в форме дивидендов.
Именно государственные банки, по словам НБУ, прежде всего ощутят негативный эффект, ведь гораздо труднее выполнять ряд критических планов по поддержке сфер энергетики и обороны, имея меньшие запасы капитала. Обычная же ставка позволит Министерству финансов регулировать уровень капитала государственных банков через дивиденды, выбирая между кредитными портфелями и наполнением бюджета.
По результатам оценки устойчивости 2025 года уже потребовалась докапитализация отдельных государственных банков, которая в случае реализации потребует существенных объемов средств налогоплательщиков.
«Экстраналог подрывает доверие к уникальному для бюджета инструменту ОВГЗ, поскольку более мелкие инвесторы (физические лица, страховщики и финансовые компании) повышенный налог не платят», — отмечает регулятор.
Повышенная нагрузка отпугивает инвесторов
В Национальном банке отмечают, что только банковский сектор постоянно имеет повышенную ставку налога на прибыль 25% (по сравнению с 18% для остальной экономики) и уже дважды уплатил 50% фактически. Сектор имеет самую высокую нагрузку среди всех секторов экономики — 68 копеек поступлений в государственный бюджет на одну гривну добавленной стоимости.
За 2025 год сектор обеспечил 11% всех платежей в государственный бюджет (с учетом уплаченных дивидендов государственных банков), в то время как его доля в ВВП составила всего 2,9%.
Банковский сектор единственный, которому запрещено выплачивать дивиденды (кроме государственных банков), поэтому прибыль — единственный ресурс для его развития. Для успешной приватизации государственных банков нужны репутабельные инвесторы с долгосрочным видением, однако для них критически важна предсказуемая пропорциональная налоговая политика.
Банковской системе нужны ресурсы для поддержки экономики
В отличие от кризиса 2014−2016 годов, банки сейчас не усугубляют шоки войны для экономики, а сглаживают их. Кроме того, они и далее несут значительное финансовое и операционное бремя войны, обеспечивают бесперебойный доступ к своим услугам для бизнеса и населения. Однако ситуация может очень быстро измениться. В то же время, инструментарий Национального банка для смягчения негативных эффектов от экстраналога на капитал почти исчерпан, и дальнейшие шаги могут сорвать план интеграции в ЕС.
Экономика страны нуждается в поддержке, а для полноценной поддержки банковская система (которая по объемам капитала в десять раз меньше системы соседней Польши) должна расти. Экстраналог нивелирует этот рост.
«В итоге такие точечные решения не снижают актуальность системной реформы по расширению налоговой базы, в том числе за счет детенизации экономики, в соответствии с меморандумом с МВФ. В то же время системное увеличение нагрузки на наиболее прозрачный сегмент экономики провоцирует налоговый арбитраж и нивелирует усилия по детенизации экономики», — подытожили в Национальном банке.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что с 1 января 2026 года для банковского сектора в Украине введены новые налоговые условия. Они касаются как ставки налога на прибыль, так и порядка учета убытков прошлых лет при налогообложении.
Базовая ставка налога на прибыль для банков с 1 января 2026 года установлена на уровне 50%. Такая же ставка применяется в течение 2026 года и к дивидендам, выплачиваемым банками. По результатам налоговых (отчетных) периодов 2026 года банки не имеют права учитывать убытки прошлых лет при определении объекта налогообложения налогом на прибыль.
В марте стало известно, что Даниил Гетманцев планирует подать законопроект о продлении налогообложения сверхприбылей банков по ставке 50% в 2027 году.
20 мая он зарегистрировал проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль предприятий.