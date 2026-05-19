НБУ отсрочил на год формирование банками буферов капитала Сегодня 15:24 — Казна и Политика

Формирование буфера системной важности начнется после определения системных банков в 2027 году.

Национальный банк Украины уточнил решение, принятое в марте 2026 года, о начале формирования банками и банковскими группами буфера системной важности.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Новые сроки введения буфера

Соответственно, банки и банковские группы должны будут соблюдать требования по формированию такого буфера с 1 января 2028 года.

Причины пересмотра графика

В Нацбанке объяснили, что график внедрения такого буфера был скорректирован из-за изменения внешних условий и с учетом реализации обновленной Стратегии по развитию кредитования в части обеспечения способности банков поддерживать кредитными ресурсами восстановление критической инфраструктуры, в частности энергетики, поврежденной или разрушенной вследствие постоянных массированных воздушных атак россии.

Введение буфера направлено на обеспечение устойчивости банковской системы и предусмотрено пошаговой имплементацией директив ЕС.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Национальный банк Украины одобрил методологию стресс-тестирования, которое предусматривает оценку показателей деятельности банков и достаточности их капитала в условиях базового макроэкономического сценария и маловероятного, но реалистичного кризиса.

Стресс-тестирование — третий этап оценки устойчивости банков. Его цель — оценить способность банков выполнять основные функции в неблагоприятных условиях, поддерживая таким образом экономику.

Информация о результатах оценки устойчивости банков будет обнародована в конце года.

