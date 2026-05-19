0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ отсрочил на год формирование банками буферов капитала

Казна и Политика
15
Формирование буфера системной важности начнется после определения системных банков в 2027 году.
Формирование буфера системной важности начнется после определения системных банков в 2027 году.
Национальный банк Украины уточнил решение, принятое в марте 2026 года, о начале формирования банками и банковскими группами буфера системной важности.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Новые сроки введения буфера

Формирование буфера системной важности начнется после определения системных банков в 2027 году.
Соответственно, банки и банковские группы должны будут соблюдать требования по формированию такого буфера с 1 января 2028 года.

Причины пересмотра графика

В Нацбанке объяснили, что график внедрения такого буфера был скорректирован из-за изменения внешних условий и с учетом реализации обновленной Стратегии по развитию кредитования в части обеспечения способности банков поддерживать кредитными ресурсами восстановление критической инфраструктуры, в частности энергетики, поврежденной или разрушенной вследствие постоянных массированных воздушных атак россии.
Введение буфера направлено на обеспечение устойчивости банковской системы и предусмотрено пошаговой имплементацией директив ЕС.
Место для вашей рекламы
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Национальный банк Украины одобрил методологию стресс-тестирования, которое предусматривает оценку показателей деятельности банков и достаточности их капитала в условиях базового макроэкономического сценария и маловероятного, но реалистичного кризиса.
Стресс-тестирование — третий этап оценки устойчивости банков. Его цель — оценить способность банков выполнять основные функции в неблагоприятных условиях, поддерживая таким образом экономику.
Информация о результатах оценки устойчивости банков будет обнародована в конце года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУБанки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems