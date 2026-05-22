Румыния меняет правила транзита: что нужно украинскому бизнесу Сегодня 12:40 — Казна и Политика

С 25 мая 2026 года Румыния переходит на применение NCTS Фаза 6.

Что это значит

Румынская таможня временно не будет иметь техническую возможность принимать украинские комбинированные транзитные декларации T1.

Что нужно

Следовательно, дополнительно к украинским транзитным декларациям Т1 для въезда в ЕС через Румынию обязательно следует подавать Общую декларацию прибытия (ENS) через систему ICS2.

Такой порядок будет действовать до полной технической готовности румынской стороны к полной интеграции системы NCTS Фаза 6 с ICS2.

Рекомендуем учесть данную информацию и заблаговременно подавать ENS при планировании маршрутов через территорию Румынии с 25 мая 2026 года.

