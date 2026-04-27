Пенсія 10 тис. грн: який має бути офіційний дохід

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), розмір майбутньої пенсії для кожного громадянина буде індивідуальним, оскільки залежить від року виходу на пенсію, набутого стажу та офіційного доходу.

Скільки необхідно отримувати доходу, щоб розраховувати на пенсійну виплату у 10 000 грн. Про це свідчать відповідні орієнтовні підрахунки, розповідають Новини.LIVE

Для розрахунку послуговуються спеціальною формулою:

Пенсія = ЗП x КЗ x КС, де ЗП — середня заробітна плата за три роки до виходу на пенсію, КЗ — індивідуальний коефіцієнт зарплатні, КС — коефіцієнт стажу.

Згідно з правилами пенсійного законодавства, щороку вимоги до кількості страхового стажу зростають. Цьогоріч оформити пенсію за віком можна, маючи такі мінімальні показники щодо стажу:

Для 60 років — щонайменше 33 роки страхового стажу; Для 63 років — мінімально 23 роки страхового стажу; Для 65 років — потрібна наявність 15 років страхового стажу.

Який має бути заробіток

Громадяни можуть скористатися пенсійним калькулятором для визначення орієнтовної суми майбутньої пенсії. Для цього необхідно ввести власні дані щодо віку, стажу та рівня доходу.

Для жінки, яка збирається оформити пенсію на загальних правилах у 60 років та за наявності 33 років загального стажу, розраховувати на пенсію у 10 000 грн можна, якщо її офіційний заробіток становить приблизно 28 000 грн.

Раніше Finance.ua писав , що за даними Пенсійного фонду, після щорічної індексації розмір середньої пенсії зріс до 7 236 гривень (близько 166 $). Це на 14% більше, ніж торік. Водночас, майже кожен четвертий пенсіонер усе ще живе на мінімальні суми. Найвищі виплати отримують у Києві, а найнижчі — на Тернопільщині.

Загалом аналітики зазначають, майже кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати — 2,8 млн людей. Їхній середній рівень пенсії вищий — близько 7,9 тисячі гривень на місяць.

Наразі в Україні налічується 10,05 млн пенсіонерів. Лише за перші три місяці року їх стало менше на 116 тисяч. У середньому Україна щороку втрачає близько 170 тисяч пенсіонерів. Від початку повномасштабної війни їхня кількість скоротилася вже на 740 тисяч.

також ми писали, що в Німеччині у 2026 році межа бідності для одиноких осіб становить близько 1380 євро на місяць. Водночас середня страхова пенсія у 2025 році дорівнювала приблизно 1100 євро: чоловіки отримували в середньому 1346 євро, жінки — 930−955 євро.

