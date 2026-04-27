Польща підвищує мінімальні зарплати в медицині — нові ставки
Із 1 липня 2026 року в Польщі зростуть мінімальні зарплати для працівників сфери охорони здоров’я. Підвищення торкнеться не лише лікарів і медсестер, а й фармацевтів, парамедиків та немедичного персоналу, а розмір доплат залежатиме від професійної групи.
Про це повідомляє inpoland.
Причини
Мінімальна оплата праці в секторі охорони здоров’я з 1 липня збільшиться на 8,82%. Таке рішення стало результатом тиску профспілок і зростаючих очікувань працівників галузі.
Раніше Міністерство охорони здоров’я розглядало можливість відкласти підвищення з липня до січня 2027 року, однак після розбіжностей із профспілками від цієї ідеї відмовилися.
Для розрахунку нових ставок орієнтиром стала середня заробітна плата за 2025 рік — 8 903,56 злотих. Саме цей показник визначає рівень мінімальних зарплат для багатьох категорій працівників.
Водночас із 1 січня 2026 року загальна мінімальна зарплата в Польщі вже зросла з 4666 до 4806 злотих брутто — на 140 злотих.
Якими будуть нові зарплати з 1 липня
Найвищі ставки після підвищення отримають працівники професійних груп найвищого рангу. Зокрема, мінімальна зарплата лікаря або стоматолога зі спеціалізацією зросте до 12 910,16 злотих брутто — це на 1 046,67 злотих більше, ніж зараз.
Мінімальні ставки для працівників галузі становитимуть:
- лікар або стоматолог зі спеціалізацією — 12 910,16 злотих (збільшення на 1 046,67 злотих);
- фармацевт, фізіотерапевт, лаборант-діагност, клінічний психолог, медсестра або акушерка зі ступенем магістра та спеціалізацією — 11 485,59 злотих (збільшення на 931,17 злотих);
- лікар або стоматолог без спеціалізації — 10 595,24 злотих (збільшення на 858,99 злотих);
- інтерн — 8 458,38 злотих (збільшення на 685,75 злотих);
- фармацевт, фізіотерапевт, лаборант-діагност, технік електрорадіології, психолог без спеціалізації, медсестра або акушерка без спеціалізації — 9 081,63 злотих (збільшення на 736,28 злотих).
Підвищення торкнеться і немедичного персоналу
Зміни стосуються не лише медиків, а й інших працівників системи охорони здоров’я.
Нові мінімальні ставки передбачають:
- фізіотерапевт, парамедик, технік електрорадіології, аналітичний технік, медичний працівник із середньою освітою або ступенем бакалавра без спеціалізації, медсестра або акушерка із середньою освітою — 8 369,35 злотих (збільшення на 678,53 злотих);
- інший медичний працівник із середньою освітою — 7 657,06 злотих (збільшення на 620,78 злотих);
- працівник основної діяльності (крім медичного працівника) з вищою освітою — 8 903,56 злотих (збільшення на 721,84 злотих);
- працівник основної діяльності із середньою освітою — 6 944,78 злотих (збільшення на 563,04 злотих);
- працівник основної діяльності з освітою нижче середньої — 5 787,31 злотих (збільшення на 469,19 злотих).
Розмір підвищення для різних груп відрізняється, однак зміни охоплять усіх працівників сектору охорони здоров’я.
Раніше ми повідомляли, що у Польщі масово скорочують працівників.
Також за темою
Які країни збирають найбільше податків із заробітної плати
Пенсія 10 тис. грн: який має бути офіційний дохід
В Польщі запрацював сервіс MOS: як подати заяву
Ринок праці в ІТ: на скільки вакансій треба відгукнутись, щоб знайти роботу в 2026
Кожен п’ятий українець боїться втратити роботу через ШІ — опитування
В Україні змінюють правила стягнення боргів