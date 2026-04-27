Польща підвищує мінімальні зарплати в медицині — нові ставки Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Польща

Із 1 липня 2026 року в Польщі зростуть мінімальні зарплати для працівників сфери охорони здоров’я. Підвищення торкнеться не лише лікарів і медсестер, а й фармацевтів, парамедиків та немедичного персоналу, а розмір доплат залежатиме від професійної групи.

Причини

Мінімальна оплата праці в секторі охорони здоров’я з 1 липня збільшиться на 8,82%. Таке рішення стало результатом тиску профспілок і зростаючих очікувань працівників галузі.

Раніше Міністерство охорони здоров’я розглядало можливість відкласти підвищення з липня до січня 2027 року, однак після розбіжностей із профспілками від цієї ідеї відмовилися.

Для розрахунку нових ставок орієнтиром стала середня заробітна плата за 2025 рік — 8 903,56 злотих. Саме цей показник визначає рівень мінімальних зарплат для багатьох категорій працівників.

Водночас із 1 січня 2026 року загальна мінімальна зарплата в Польщі вже зросла з 4666 до 4806 злотих брутто — на 140 злотих.

Якими будуть нові зарплати з 1 липня

Найвищі ставки після підвищення отримають працівники професійних груп найвищого рангу. Зокрема, мінімальна зарплата лікаря або стоматолога зі спеціалізацією зросте до 12 910,16 злотих брутто — це на 1 046,67 злотих більше, ніж зараз.

Мінімальні ставки для працівників галузі становитимуть:

лікар або стоматолог зі спеціалізацією — 12 910,16 злотих (збільшення на 1 046,67 злотих);

фармацевт, фізіотерапевт, лаборант-діагност, клінічний психолог, медсестра або акушерка зі ступенем магістра та спеціалізацією — 11 485,59 злотих (збільшення на 931,17 злотих);

лікар або стоматолог без спеціалізації — 10 595,24 злотих (збільшення на 858,99 злотих);

інтерн — 8 458,38 злотих (збільшення на 685,75 злотих);

фармацевт, фізіотерапевт, лаборант-діагност, технік електрорадіології, психолог без спеціалізації, медсестра або акушерка без спеціалізації — 9 081,63 злотих (збільшення на 736,28 злотих).

Підвищення торкнеться і немедичного персоналу

Зміни стосуються не лише медиків, а й інших працівників системи охорони здоров’я.

Нові мінімальні ставки передбачають:

фізіотерапевт, парамедик, технік електрорадіології, аналітичний технік, медичний працівник із середньою освітою або ступенем бакалавра без спеціалізації, медсестра або акушерка із середньою освітою — 8 369,35 злотих (збільшення на 678,53 злотих);

інший медичний працівник із середньою освітою — 7 657,06 злотих (збільшення на 620,78 злотих);

працівник основної діяльності (крім медичного працівника) з вищою освітою — 8 903,56 злотих (збільшення на 721,84 злотих);

працівник основної діяльності із середньою освітою — 6 944,78 злотих (збільшення на 563,04 злотих);

працівник основної діяльності з освітою нижче середньої — 5 787,31 злотих (збільшення на 469,19 злотих).

Розмір підвищення для різних груп відрізняється, однак зміни охоплять усіх працівників сектору охорони здоров’я.

