Куди можна інвестувати через особові інвестиційні рахунки

Особові інвестиційні рахунки (ОІР) замислюються як довгостроковий інструмент для розвитку особистих інвестицій і водночас підтримки економіки. Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо про цей інструмент і куди через нього можна буде вкладати.

Податковий бонус

Головна перевага ОІР — звільнення інвестиційного прибутку від оподаткування. Проте тут діє умова: кошти мають залишатися на рахунку щонайменше п’ять років. Якщо ж інвестор вирішує вивести гроші раніше, застосовуються стандартні податкові правила.

Навіщо це? Як зазначають експерти, ця норма формує усвідомлений вибір між короткостроковою ліквідністю та збереженням повного фінансового результату.

Обмеження для власників ОІР

Перш за все варто зазначити, що держава обмежує річний обсяг поповнення — не більше 300 мінімальних заробітних плат на одну людину. Такий підхід робить інструмент масовим, але не дозволить використовувати його для оптимізації податків на надвеликі капітали.

Додаткове правило — лише один ОІР на одного громадянина, що підкреслює його персональний характер.

У які інструменти можна інвестувати через ОІР

ОІР орієнтований не на спекулятивні чи екзотичні активи, а на підтримку економіки країни.

Через такий рахунок дозволено інвестувати в:

акції та облігації приватних і державних компаній,

облігації місцевих позик,

а також державні цінні папери.

У результаті кошти на ОІР працюють одразу в кількох напрямах:

з одного боку — допомагають інвестору накопичувати особистий капітал;

з іншого — забезпечують економіку «довгими» грошима.

Для бізнесу це альтернатива кредитному фінансуванню, а для громадян — можливість стати співвласниками компаній і проєктів, з якими вони стикаються щодня.

