Можно ли оформить Европротокол, если виноваты оба водителя Сегодня 08:36 — Страхование

Моделирование ДТП

В случае незначительного ДТП водители могут обойтись без вызова полиции и оформить событие самостоятельно. Это возможно даже тогда, когда в аварии есть обоюдная вина — главное соблюсти несколько условий и правильно заполнить документы.

Об этом сообщили в Моторно-транспортном страховом бюро Украины (МТСБУ).

Когда можно оформить ДТП самостоятельно

Европротокол можно использовать, если:

в ДТП нет пострадавших;

водители согласны с обстоятельствами происшествия;

стороны правильно заполняют документ и выбирают схему аварии.

Важно внимательно внести все детали, ведь именно от этого зависит дальнейшее урегулирование страхового случая.

Как происходят выплаты

После оформления каждый водитель обращается в свою страховую компанию (или к страховщику другой стороны) для получения возмещения.

Согласно закону об обязательном страховании гражданской ответственности, если ущерб нанесен совместными действиями нескольких лиц, размер выплаты определяется пропорционально.

На практике это означает: если в ДТП два участника и оба нарушили правила дорожного движения, каждый получит примерно 50% компенсации от суммы своего ущерба.

Ранее мы сообщали , что для оформления Европротокола нужно выполнить следующие условия:

отсутствуют травмированные или погибшие;

участники ДТП имеют действующие полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;

между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;

водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии.

Если водители воспользовались европротоколом, то они:

вправе покинуть место ДТП;

не должны информировать и ждать полицейских;

освобождаются от административной ответственности, предусмотренной за ДТП.

