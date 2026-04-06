Можно ли оформить Европротокол, если виноваты оба водителя

Моделирование ДТП
В случае незначительного ДТП водители могут обойтись без вызова полиции и оформить событие самостоятельно. Это возможно даже тогда, когда в аварии есть обоюдная вина — главное соблюсти несколько условий и правильно заполнить документы.
Об этом сообщили в Моторно-транспортном страховом бюро Украины (МТСБУ).

Когда можно оформить ДТП самостоятельно

Европротокол можно использовать, если:
  • в ДТП нет пострадавших;
  • водители согласны с обстоятельствами происшествия;
  • стороны правильно заполняют документ и выбирают схему аварии.
Важно внимательно внести все детали, ведь именно от этого зависит дальнейшее урегулирование страхового случая.

Как происходят выплаты

После оформления каждый водитель обращается в свою страховую компанию (или к страховщику другой стороны) для получения возмещения.
Согласно закону об обязательном страховании гражданской ответственности, если ущерб нанесен совместными действиями нескольких лиц, размер выплаты определяется пропорционально.
На практике это означает: если в ДТП два участника и оба нарушили правила дорожного движения, каждый получит примерно 50% компенсации от суммы своего ущерба.
Ранее мы сообщали, что для оформления Европротокола нужно выполнить следующие условия:
  • отсутствуют травмированные или погибшие;
  • участники ДТП имеют действующие полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;
  • между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;
  • водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии.
Если водители воспользовались европротоколом, то они:
  • вправе покинуть место ДТП;
  • не должны информировать и ждать полицейских;
  • освобождаются от административной ответственности, предусмотренной за ДТП.
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
АвтострахованиеПолицияПатрульная полиция
