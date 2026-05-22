Цукерман тоже обжалует в суде санкции Зеленского

Дело по номеру 990/184/26 зарегистрировали 15 мая, на следующий день после аналогичного иска бизнесмена Тимура Миндича
Бизнесмен Александр Цукерман подал иск в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда с требованием к президенту Владимиру Зеленскому об отмене введенных в отношении него санкций.
Соответствующая информация обнародована на сайте «Судова влада», передает Укринформ.
В графе «предмет иска» отмечено: «О признании противоправным и отмене Указа Президента Украины от 13.11.2025 года № 843/2025».
Иск зарегистрировали в мае

Дело по номеру 990/184/26 зарегистрировали 15 мая, на следующий день после аналогичного иска бизнесмена Тимура Миндича.
Ответчиком в ней указан президент Владимир Зеленский. Третьими лицами указаны Кабинет Министров, Совет национальной безопасности и обороны, а также Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
В ноябре 2025 года президент Владимир Зеленский ввел санкции против Александра Цукермана после оглашения ему подозрения НАБУ по делу «Мидас», что касается коррупции в «Энергоатоме». Ограничения были введены сроком три года.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что бизнесмен и фигурант дела «Мидас» о коррупции в энергетике Тимур Миндич требует через суд отменить введенные против него санкции. Ответчиком в иске указан президент Владимир Зеленский. Дело по номеру 990/181/26 было зарегистрировано еще 14 мая. В ней Миндич как истец требует признать противоправным и упразднить указ Зеленского от 13 ноября 2025 года о введении санкций против бизнесмена.

Что известно о деле «Миндичгейт»

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 10 ноября 2025 года заявило о проведении масштабной операции «Мидас» по разоблачению коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, дельцы систематически получали «откаты» от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Контрагенты должны были заплатить во избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или потери статуса поставщика.
Прокурор Специализированной прокуратуры сообщил, что соорганизаторами схемы были бизнесмены Александр Цукерман (фигурирует по прозвищу Шеф или Шугармен на записях прослушки) и Тимур Миндич (Карлсон) — последнего называют приближенным к президенту Владимиру Зеленскому.
По материалам:
Укрінформ
