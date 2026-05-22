Где в апреле в Украине купили больше всего авто (инфографика)

Бестселлером месяца на рынках Киева, Днепропетровской и Львовской областей был компактный кроссовер RENAULT Duster.
Лидер Киевщины — TOYOTA RAV-4.
В Харьковской обл. чаще покупали Hyundai Tucson.
До этого Finance.ua отмечал, что спрос на легковые автомобили китайского производства в Украине остается стабильным. В то же время, структура рынка меняется: электрокары постепенно теряют доминирование, а доля гибридов и бензиновых авто растет.
В течение первого квартала 2026 года в Украине выбраковали 4669 легковых автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.
Статистика свидетельствует, что причиной выбраковки для большинства автомобилей в Украине является старость и исчерпание ресурса. Конечно, в статистику попадают и вполне «свежие» экземпляры, уничтоженные в ДТП или в результате военных действий, но таковых меньшинство.
Большинство авто фактически «умирают» за несколько лет до момента списания: стоят во дворе, не заводятся, ждут ремонта, который никогда не наступает. Официальное снятие с учета — часто формальность: владелец просто хочет снять с себя лишнюю единицу движимого имущества, которое на самом деле недвижимо или неактуально.