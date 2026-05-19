ВАЗи, Lanos і ЗіЛи: українці цьогоріч відправили на металобрухт тисячі автомобілів
Упродовж першого кварталу 2026 року в Україні вибракували 4669 легкових автомобілів.
Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.
Статистика свідчить, що причиною вибракування для більшості автомобілів в Україні є старість і вичерпання ресурсу. Звісно, в статистику потрапляють і цілком «свіжі» екземпляри, знищені у ДТП чи внаслідок воєнних дій, але таких меншість.
Більшість авто фактично «помирають» за кілька років до моменту списання: стоять у дворі, не заводяться, чекають на ремонт, який ніколи не настає. Офіційне зняття з обліку — часто вже формальність: власник просто хоче зняти з себе зайву одиницю рухомого майна, яке насправді нерухоме або неактуальне.
Легковий сегмент
Найчастіше на утилізацію відправляли:
- ВАЗ 2106 — 263 авто;
- ВАЗ 2107 — 247;
- Daewoo Lanos — 215;
- ВАЗ 2101 — 202;
- ВАЗ 2109 — 157.
Середній вік легкових автомобілів, які списували у цей період, становив 28 років.
В Інституті досліджень авторинку зазначають, що поява Daewoo Lanos серед лідерів утилізації свідчить про поступове завершення епохи масових автомобілів початку 2000-х років.
Найстарішим легковим автомобілем, який офіційно подали на вибракування, став ГАЗ-М-20 «Побєда» 1954 року випуску. Модель належала до перших післявоєнних автомобілів радянського виробництва та вважалася символом повоєнної відбудови.
Вантажний транспорт
У вантажному сегменті за перший квартал 2026 року вибракували 1138 транспортних засобів.
Найчастіше списували:
- ГАЗ «Газель» — 102 авто;
- ГАЗ 53 — 94;
- ЗіЛ 130 — 78;
- ГАЗ 52 — 72;
- ГАЗ 3307−09 — 68.
Середній вік утилізованих вантажівок становив 29 років.
Старі моделі поступово витісняються сучаснішими та економічнішими транспортними засобами.
Найстарішою вантажівкою серед вибракуваних автомобілів став ЗіЛ-131 1968 року випуску. Цю модель широко використовували в армії, будівництві, сільському господарстві та комунальній сфері. Автомобіль оснащувався бензиновим двигуном V8 об’ємом близько шести літрів та системою повного приводу.
ЗіЛ-131 вважався одним із найпрохідніших вантажних автомобілів свого часу та використовувався для роботи в складних дорожніх умовах.
Автобуси
У першому кварталі 2026 року в Україні вибракували 199 автобусів. Середній вік списаного транспорту також становив 29 років.
Найчастіше на утилізацію відправляли:
- ПАЗ 3205 — 17 автобусів;
- ГАЗ «Газель» — 14;
- КАвЗ 3270 — 13;
- ЛАЗ 695 — 12;
- Ikarus 250 — 9.
Найстарішим автобусом, який вибракували у цей період, став Ford Transit 1978 року випуску з бензиновим двигуном об’ємом 1,6 літра. У документах автомобіль значився як автобус. Імовірно, спочатку він використовувався як вантажний фургон, а пізніше був переобладнаний для пасажирських перевезень.
Такі автомобілі активно використовувалися у 1990-х роках для маршрутних перевезень та приміських рейсів.
Поділитися новиною
Також за темою
Найпроблемніші двигуни серед популярних брендів
Нова Siri отримає функції ШІ та унікальні механізми захисту даних
iPhone 17 Pro став найшвидшим смартфоном за швидкістю зарядки
Австрія готує нові правила для власників авто на українських номерах
xAI запустила Grok Build — ШІ-агента для програмування
Maserati планує виробляти легендарні автомобілі у Китаї