ВАЗи, Lanos і ЗіЛи: українці цьогоріч відправили на металобрухт тисячі автомобілів

Технології&Авто
Більшість авто фактично «помирають» за кілька років до моменту списання
Упродовж першого кварталу 2026 року в Україні вибракували 4669 легкових автомобілів.
Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.
Статистика свідчить, що причиною вибракування для більшості автомобілів в Україні є старість і вичерпання ресурсу. Звісно, в статистику потрапляють і цілком «свіжі» екземпляри, знищені у ДТП чи внаслідок воєнних дій, але таких меншість.
Більшість авто фактично «помирають» за кілька років до моменту списання: стоять у дворі, не заводяться, чекають на ремонт, який ніколи не настає. Офіційне зняття з обліку — часто вже формальність: власник просто хоче зняти з себе зайву одиницю рухомого майна, яке насправді нерухоме або неактуальне.

Легковий сегмент

Найчастіше на утилізацію відправляли:
  • ВАЗ 2106 — 263 авто;
  • ВАЗ 2107 — 247;
  • Daewoo Lanos — 215;
  • ВАЗ 2101 — 202;
  • ВАЗ 2109 — 157.
Середній вік легкових автомобілів, які списували у цей період, становив 28 років.
В Інституті досліджень авторинку зазначають, що поява Daewoo Lanos серед лідерів утилізації свідчить про поступове завершення епохи масових автомобілів початку 2000-х років.
Найстарішим легковим автомобілем, який офіційно подали на вибракування, став ГАЗ-М-20 «Побєда» 1954 року випуску. Модель належала до перших післявоєнних автомобілів радянського виробництва та вважалася символом повоєнної відбудови.

Вантажний транспорт

У вантажному сегменті за перший квартал 2026 року вибракували 1138 транспортних засобів.
Найчастіше списували:
  • ГАЗ «Газель» — 102 авто;
  • ГАЗ 53 — 94;
  • ЗіЛ 130 — 78;
  • ГАЗ 52 — 72;
  • ГАЗ 3307−09 — 68.
Середній вік утилізованих вантажівок становив 29 років.
Старі моделі поступово витісняються сучаснішими та економічнішими транспортними засобами.
Найстарішою вантажівкою серед вибракуваних автомобілів став ЗіЛ-131 1968 року випуску. Цю модель широко використовували в армії, будівництві, сільському господарстві та комунальній сфері. Автомобіль оснащувався бензиновим двигуном V8 об’ємом близько шести літрів та системою повного приводу.
ЗіЛ-131 вважався одним із найпрохідніших вантажних автомобілів свого часу та використовувався для роботи в складних дорожніх умовах.

Автобуси

У першому кварталі 2026 року в Україні вибракували 199 автобусів. Середній вік списаного транспорту також становив 29 років.
Найчастіше на утилізацію відправляли:
  • ПАЗ 3205 — 17 автобусів;
  • ГАЗ «Газель» — 14;
  • КАвЗ 3270 — 13;
  • ЛАЗ 695 — 12;
  • Ikarus 250 — 9.
Найстарішим автобусом, який вибракували у цей період, став Ford Transit 1978 року випуску з бензиновим двигуном об’ємом 1,6 літра. У документах автомобіль значився як автобус. Імовірно, спочатку він використовувався як вантажний фургон, а пізніше був переобладнаний для пасажирських перевезень.
Такі автомобілі активно використовувалися у 1990-х роках для маршрутних перевезень та приміських рейсів.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
АвтоАвторинок України
