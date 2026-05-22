Смартфон от OpenAI: аналитик раскрыл характеристики и сроки релиза

Отраслевой аналитик Мин Чи Куо назвал ключевые характеристики и дату релиза первого ИИ-смартфона от OpenAI.

Что уже известно

По его информации, OpenAI прилагает усилия, чтобы ускорить выпуск своего первого смартфона, который будет полностью руководствоваться агентским ИИ в противовес традиционным приложениям. Ожидается, что релиз состоится в первой половине 2027 года, примерно тогда же, когда и линейки Samsung Galaxy S27.
Однако в OpenAI видят своим главным конкурентом не Samsung, а iPhone 18 Pro от Apple. OpenAI также рассчитывает, что ее смартфон будет работать на кастомном чипе MediaTek. Это должна быть модифицированная версия MediaTek Dimensity 9600, созданная по техпроцессу 2 нм N2P TSMC.
Смартфон также получит 2 NPU для обработки полноценного функционала на базе ИИ, включающего распознавание на основе машинного зрения вместо логического мышления. ISP-процессор получит модернизированный конвейер HDR, призванный улучшить визуальное восприятие ИИ реальных объектов и позволяя ИИ-агенту непрерывно анализировать и понимать физическое окружение пользователя.
Смартфон будет поддерживать ОЗУ LPDDR6, что критически важно для поддержания высокой пропускной способности потока данных, необходимых для эффективного выполнения задач ИИ-агентом.
Устройство будет использовать хранилище данных UFS 5.0 с высокой скоростью чтения и записи и для предотвращения сбоев в работе во время непрерывных операций с ИИ.
Также будет поддерживаться pKVM — защищенная виртуальная машина на основе ядра для изолирования и защиты конфиденциальных пользовательских данных и процессов, выполняемых ИИ. В настоящее время проект находится в стадии разработки. Окончательные характеристики должны быть известны позже.
Как утверждает Мин-Чи Куо, OpenAI планирует выпустить около 30 млн. единиц собственного смартфона в период с 2027 по 2028 год. Этот шаг направлен на завоевание значительной доли рынка премиальных смартфонов. Популярность ChatGPT и значительная клиентская база OpenAI должны помочь компании реализовать эти планы.
OpenAI будет предлагать собственный смартфон в сочетании с платными сервисами по подписке, создав «экосистему», подобную существующей для смартфонов iPhone.
По материалам: ITC.ua
ITC.ua
