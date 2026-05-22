0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Xiaomi представила самый быстрый в мире электрокроссовер (фото)

Технологии&Авто
25
Xiaomi YU7 GT получил 1004-сильную установку
Xiaomi YU7 GT получил 1004-сильную установку
Электромобиль Xiaomi YU7 GT представили в Китае и там он уже выходит на рынок по цене от 389 900 юаней ($57 100).
Об этом сообщает сайт Autohome.
Новый Xiaomi YU7 GT получил двухмоторную полноприводную установку на 1003 л. с. (738 кВт). Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,92 с и до 200 км/ч — за 8,1 с. Максимальная скорость составляет 300 км/ч, то есть самый быстрый электрокроссовер в мире.
К тому же электрокар Xiaomi YU7 GT получил электронный дифференциал, перенастроенную пневмоподвеску и тормоза Akebono, позволяющие останавливаться со 100 км/ч на отрезке 32,9 м. На автодроме Нюрбургринг он установил рекорд круга среди кроссоверов — 7 минут 2,775 сек.
Электрокроссовер способен развить 300 км/ч
Электрокроссовер способен развить 300 км/ч
Электрокроссовер Xiaomi оснащен батареей емкостью 101,7 кВт∙ч. Запас хода составляет 705 км, а быстрая зарядка на 80% занимает 12 минут.
Новый Xiaomi YU7 GT снаружи мало отличается от стандартной версии модели. Спортивный электрокроссовер получил обвес, больший диффузор, новый спойлер и 21-дюймовые диски.
Салон Xiaomi YU7 GT украсили кожей Nappa, алькантарой и карбоном.
Салон Xiaomi YU7 GT украсили кожей Nappa, алькантарой и карбоном.
В салоне установили красно-черные спортивные сиденья, а в отделке использованы кожа Nappa, алькантара и карбон.
По материалам:
Фокус
АвтоЭлектромобилиКроссоверXiaomi
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems