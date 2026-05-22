Xiaomi представила самый быстрый в мире электрокроссовер (фото) Сегодня 06:13 — Технологии&Авто

Xiaomi YU7 GT получил 1004-сильную установку

Электромобиль Xiaomi YU7 GT представили в Китае и там он уже выходит на рынок по цене от 389 900 юаней ($57 100).

Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Xiaomi YU7 GT получил двухмоторную полноприводную установку на 1003 л. с. (738 кВт). Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,92 с и до 200 км/ч — за 8,1 с. Максимальная скорость составляет 300 км/ч, то есть самый быстрый электрокроссовер в мире.

К тому же электрокар Xiaomi YU7 GT получил электронный дифференциал, перенастроенную пневмоподвеску и тормоза Akebono, позволяющие останавливаться со 100 км/ч на отрезке 32,9 м. На автодроме Нюрбургринг он установил рекорд круга среди кроссоверов — 7 минут 2,775 сек.

Электрокроссовер способен развить 300 км/ч

Электрокроссовер Xiaomi оснащен батареей емкостью 101,7 кВт∙ч. Запас хода составляет 705 км, а быстрая зарядка на 80% занимает 12 минут.

Новый Xiaomi YU7 GT снаружи мало отличается от стандартной версии модели. Спортивный электрокроссовер получил обвес, больший диффузор, новый спойлер и 21-дюймовые диски.

Салон Xiaomi YU7 GT украсили кожей Nappa, алькантарой и карбоном.

В салоне установили красно-черные спортивные сиденья, а в отделке использованы кожа Nappa, алькантара и карбон.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.