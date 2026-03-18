Опередила Швейцарию: Польша вошла в ТОП-20 крупнейших экономик мира
В настоящее время экономика Польши опередила Швейцарию и стала 20-й по величине в мире с годовым объемом производства более 1 триллиона долларов.
Об этом пишет Associated Press.
Это исторический скачок от посткоммунистических руин 1989−90 годов до лидера европейского роста, который, по мнению экономистов, содержит уроки того, как принести процветание простым людям.
Как пишет издание, только поколение тому назад Польша регулировала продажу сахара и муки, а ее граждане получали лишь десятую часть того, что зарабатывали западные немцы.
ВВП
За 35 лет ВВП Польши на душу населения вырос до 55 340 долларов в 2025 году, или 85% от среднего показателя по ЕС. Это больше, чем 6 730 долларов в 1990 году, или 38% от среднего показателя по ЕС, и сейчас примерно равно 52 039 долларам в Японии.
История
Экономика Польши росла в среднем на 3,8% в год с момента вступления в ЕС в 2004 году, что легко превышает средний показатель по Европе в 1,8%.
Что способствовало
Одним из важнейших факторов было быстрое создание крепкой институциональной базы для бизнеса. Это включало независимые суды, антимонопольное агентство для обеспечения честной конкуренции и жесткое регулирование, чтобы предотвратить блокирование кредитования проблемными банками.
В результате экономика не была захвачена коррупцией и олигархами, как это произошло в других странах посткоммунистического мира, пишет издание.
Польша также получила миллиарды евро помощи ЕС как до, так и после вступления в блок в 2004 году и получения доступа к его огромному единому рынку.
«Молодые поляки имеют лучшее образование, чем молодые немцы, но зарабатывают вдвое меньше, чем немцы. Это „непревзойденное сочетание“ для привлечения инвесторов», — говорит Марцин Пятковский из Варшавского университета Козминского и автор книги об экономическом росте страны.
Трудности
Польша все еще испытывает свои трудности. Из-за низкого уровня рождаемости и старения общества меньше работников смогут содержать пенсионеров. Средняя заработная плата ниже средней по ЕС. Хотя малые и средние предприятия преуспевают, мало кто из них стал мировыми брендами.
Ранее Finance.ua писал, что украинцы, проживающие и работающие в Польше, сгенерировали для экономики страны около 328,6 млрд злотых дополнительного ВВП. Это почти в восемь раз превышает расходы польского бюджета на поддержку украинцев и помощь Украине, которые составили 40,3 млрд злотых.
Справка Finance.ua:
- С начала полномасштабного вторжения украинцы зарегистрировали в Польше более 120 тысяч компаний. Большинство беженцев из Украины либо работают, либо занимаются предпринимательством, создавая рабочие места и платя налоги в бюджет страны.
- В 2024 году украинцы ощутимо поспособствовали развитию польской экономики: ВВП Польши вырос почти на 100 млрд злотых. Это более половины суммы, выделенной в том же году на Национальный фонд здравоохранения.
- В Польше формируется устойчивый тренд роста безработицы и сокращения занятости в бизнес-секторе. Темпы роста уровня безработицы и количества безработных в начале 2026 года остаются высокими даже по сравнению с началом прошлого года.
