0 800 307 555
«Дія» будет автоматически показывать штрафы за парковку

«Дія» будет автоматически показывать штрафы за парковку
«Дія» будет автоматически показывать штрафы за парковку
В Украине заработал новый сервис, который показывает штрафы за парковку и позволяет оплачивать их прямо в приложении. «Дія» автоматически подтягивает информацию из реестра и мгновенно уведомляет пользователей.
Об этом сообщает пресс служба «Дії».

Как работает система

Если у вас есть цифровое водительское удостоверение или техпаспорт на авто, дополнительных настроек не требуется. Действие будет автоматически отображать штраф в случае его начисления.
Пользователи будут видеть детали нарушения, сумму к уплате и смогут оплатить штраф непосредственно в приложении.

Где доступен сервис

Сервис будет работать во Львове, Житомире, Хмельницком, Днепре, Дрогобыче, Белой Церкви и Виннице.
В дальнейшем сервис появится и в других городах.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что первое водительское удостоверение является временным — срок действия составляет 2 года. Если в течение этого периода водитель получил не более двух штрафов, выдается постоянное удостоверение. А вот в случае многочисленных нарушений или аннулирования документа придется повторно сдавать экзамены.
По истечении срока действия первого удостоверения можно обменять документ на постоянный без дополнительных экзаменов при условии, что в течение двух лет водитель допустил не более двух административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения.
Проверить подлинность водительского удостоверения «на глаз» невозможно — даже если есть фотография или скан документа. Подтвердить его подлинность можно только через официальные проверки. Со ссылкой на Главный сервисный центр МВД рассказываем о способах проверки.
Алена Листунова
Алена Листунова
