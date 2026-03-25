«Дія» будет автоматически показывать штрафы за парковку

В Украине заработал новый сервис, который показывает штрафы за парковку и позволяет оплачивать их прямо в приложении. «Дія» автоматически подтягивает информацию из реестра и мгновенно уведомляет пользователей.

Об этом сообщает пресс служба «Дії».

Как работает система

Если у вас есть цифровое водительское удостоверение или техпаспорт на авто, дополнительных настроек не требуется. Действие будет автоматически отображать штраф в случае его начисления.

Пользователи будут видеть детали нарушения, сумму к уплате и смогут оплатить штраф непосредственно в приложении.

Где доступен сервис

Сервис будет работать во Львове, Житомире, Хмельницком, Днепре, Дрогобыче, Белой Церкви и Виннице.

В дальнейшем сервис появится и в других городах.

