Що потрібно знати про перше посвідчення водія Сьогодні 14:19 — Технології&Авто

Яке посвідчення водія видається після тимчасового та за яких умов його обмінюють

Перше посвідчення водія є тимчасовим — термін дії становить 2 роки. Якщо протягом цього періоду водій отримав не більше двох штрафів, тоді видається постійне посвідчення. А от у разі численних порушень чи анулювання документа доведеться повторно складати іспити.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Як обміняти тимчасове посвідчення на постійне

Після завершення терміну дії першого посвідчення можна обміняти документ на постійний без додаткових іспитів за умови, що протягом двох років водій допустив не більше двох адміністративних порушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Якщо порушень три або більше, тоді необхідно повторно скласти теоретичний та практичний іспити. Фахівці наголошують, після успішного перескладання іспитів водію видається постійне посвідчення водія, а не тимчасове повторно.

Термін дії посвідчення водія

Постійне посвідчення видається на 30 років. Втім, у разі позбавлення права керування транспортом за ст. 124 (ДТП, внаслідок якої постраждало майно, але немає потерпілих) або ст. 130 (водіння у нетверезому стані) КУпАП документ анулюється.

Для отримання нового посвідчення необхідно пройти повторне навчання в автошколі, медогляд і скласти теоретичний і практичний іспити. Після цього видається тимчасове посвідчення на 2 роки.

Як безкоштовно відновити водійське посвідчення, знищене через російську агресію

Раніше Finance.ua писав , що українці можуть безкоштовно відновити знищені через ворожі обстріли водійські посвідчення. Це можна зробити онлайн, якщо посвідчення відображається у Кабінеті водія з фото.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.