Як визначити підроблене посвідчення водія

Посвідчення водія в Україні

Перевірити справжність посвідчення водія «на око» неможливо — навіть якщо є фотографія чи скан документа. Підтвердити його дійсність можна лише через офіційні перевірки. Із посиланням на Головний сервісний центр МВС розповідаємо про способи перевірки.

Перевірка у сервісному центрі МВС

Один із способів встановити автентичність посвідчення водія — особисто звернутися до сервісного центру МВС.

Під час перевірки адміністратори звіряють дані документа з державними реєстрами та інформаційними базами. Зокрема, співставляються реквізити посвідчення, персональні дані власника та інформація, що міститься в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.

Така комплексна перевірка дозволяє підтвердити, чи є документ дійсним.

Експертне дослідження документа

Ще один спосіб перевірити посвідчення водія — звернутися до Експертної служби МВС. У межах експертного дослідження фахівці використовують спеціальне обладнання та технічні засоби контролю, що дозволяють встановити справжність документа.

Під час експертизи, зокрема:

перевіряють наявність і цілісність захисних елементів;

досліджують поліграфічні характеристики бланка;

аналізують структуру захисних шарів документа;

встановлюють можливі ознаки втручання, підчищення або заміни персональних даних;

звіряють спосіб нанесення інформації з офіційно затвердженими зразками.

Такий комплексний аналіз дозволяє визначити, чи є посвідчення справжнім, чи має ознаки підробки.

Онлайн-перевірка посвідчення водія

Дійсність посвідчення водія також можна перевірити онлайн на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС . Для цього потрібно ввести серію та номер документа, а також дату народження власника. Сервіс дозволяє перевірити, чи значиться посвідчення в реєстрі як видане.

У застосунку «Дія» та в Кабінеті водія відображаються посвідчення, які були видані сервісними підрозділами МВС після 2013 року.

Водночас онлайн-перевірка підтверджує лише факт видачі документа. Повноцінно встановити його справжність можна лише під час особистого звернення до сервісного центру або в межах експертного дослідження.

Варто також враховувати, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 1388 у посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів запроваджено додаткові елементи захисту. Зокрема, йдеться про спеціальне маркування захисного покриття, а також QR-код на свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, який веде на електронний сервіс перевірки даних на сайті ГСЦ МВС.

У разі виникнення сумнівів щодо справжності документів у МВС рекомендують користуватися лише офіційними механізмами перевірки та звертатися до сервісних центрів або до Експертної служби МВС.

