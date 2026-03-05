Як визначити підроблене посвідчення водія
Перевірити справжність посвідчення водія «на око» неможливо — навіть якщо є фотографія чи скан документа. Підтвердити його дійсність можна лише через офіційні перевірки. Із посиланням на Головний сервісний центр МВС розповідаємо про способи перевірки.
Перевірка у сервісному центрі МВС
Один із способів встановити автентичність посвідчення водія — особисто звернутися до сервісного центру МВС.
Під час перевірки адміністратори звіряють дані документа з державними реєстрами та інформаційними базами. Зокрема, співставляються реквізити посвідчення, персональні дані власника та інформація, що міститься в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.
Така комплексна перевірка дозволяє підтвердити, чи є документ дійсним.
Експертне дослідження документа
Ще один спосіб перевірити посвідчення водія — звернутися до Експертної служби МВС. У межах експертного дослідження фахівці використовують спеціальне обладнання та технічні засоби контролю, що дозволяють встановити справжність документа.
Під час експертизи, зокрема:
- перевіряють наявність і цілісність захисних елементів;
- досліджують поліграфічні характеристики бланка;
- аналізують структуру захисних шарів документа;
- встановлюють можливі ознаки втручання, підчищення або заміни персональних даних;
- звіряють спосіб нанесення інформації з офіційно затвердженими зразками.
Такий комплексний аналіз дозволяє визначити, чи є посвідчення справжнім, чи має ознаки підробки.
Онлайн-перевірка посвідчення водія
Дійсність посвідчення водія також можна перевірити онлайн на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС. Для цього потрібно ввести серію та номер документа, а також дату народження власника. Сервіс дозволяє перевірити, чи значиться посвідчення в реєстрі як видане.
У застосунку «Дія» та в Кабінеті водія відображаються посвідчення, які були видані сервісними підрозділами МВС після 2013 року.
Водночас онлайн-перевірка підтверджує лише факт видачі документа. Повноцінно встановити його справжність можна лише під час особистого звернення до сервісного центру або в межах експертного дослідження.
Варто також враховувати, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 1388 у посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів запроваджено додаткові елементи захисту. Зокрема, йдеться про спеціальне маркування захисного покриття, а також QR-код на свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, який веде на електронний сервіс перевірки даних на сайті ГСЦ МВС.
У разі виникнення сумнівів щодо справжності документів у МВС рекомендують користуватися лише офіційними механізмами перевірки та звертатися до сервісних центрів або до Експертної служби МВС.
Раніше ми повідомляли, що в Україні пропонують ввести штрафні бали за порушення ПДР. Детально про цю іініціативу ми розповідали тут.
Поділитися новиною
Також за темою
Google змінює комісії Google Play і дозволяє розробникам додавати свої платіжні методи
Найкращі смартфони за свої гроші — рейтинг 2026
Компанія-розробниця ChatGPT заробила понад $25 млрд за рік
Кожна п’ята компанія в Україні досі використовує російські CRM-системи
nubia представила ігровий смартфон від €399
Vivo підвищує ціни на смартфони на 15%