Аресты, штрафы и запреты: что угрожает должникам в Украине 03.04.2026, 19:05

Мужчина с долгами

Если суд принял решение, его следует выполнить. Если этого не сделать добровольно, подключается исполнитель, который может применить различные принудительные меры. Это означает дополнительные расходы, ограничения и прочие неприятные последствия для должника.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Кто занимается принудительным исполнением

Если должник игнорирует решение суда, дело передается государственному или частному исполнителю. Они действуют в соответствии с законом и имеют полномочия заставить выполнить решение, в том числе через ограничение прав или взыскания средств.

Финансовые последствия принудительного исполнения

Принудительное исполнение — это не только о самом долге, но и о дополнительных расходах:

исполнительный сбор или вознаграждение частного исполнителя — 10% от суммы долга или стоимости имущества;

расходы исполнительного производства — например, оценка, перевозка, хранение или продажа имущества;

штрафы — если должник не выполняет решение в установленный срок или игнорирует требования исполнителя. При повторном нарушении штраф увеличивается.

Какие ограничения могут применить

Чтобы заставить должника выполнить решение, исполнитель может ограничить его права:

арест денег и имущества — блокируются счета, недвижимость, авто и другие активы;

— блокируются счета, недвижимость, авто и другие активы; запрет распоряжаться имуществом , а в отдельных случаях — его изъятие ;

, а в отдельных случаях — его ; временный запрет выезда за границу — по решению суда.

Отдельные правила для должников по алиментам

Если речь идет о неуплате алиментов, действуют дополнительные ограничения:

запрет на выезд за границу;

если долг превышает 4 месяца, могут ограничить:

Дополнительные меры воздействия

В некоторых случаях применяют более жесткие инструменты:

розыск должника или его имущества — через суд и с участием полиции;

розыск транспортных средств;

принудительный повод к исполнителю по решению суда.

Почему лучше не затягивать

Исполнительное производство — это механизм, который реально заставляет выполнить решение суда. Чтобы избежать штрафов, арестов и дополнительных расходов, самый простой вариант — выполнить решение добровольно еще до начала принудительного взыскания.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.