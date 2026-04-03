Аресты, штрафы и запреты: что угрожает должникам в Украине

Мужчина с долгами
Если суд принял решение, его следует выполнить. Если этого не сделать добровольно, подключается исполнитель, который может применить различные принудительные меры. Это означает дополнительные расходы, ограничения и прочие неприятные последствия для должника.
Кто занимается принудительным исполнением

Если должник игнорирует решение суда, дело передается государственному или частному исполнителю. Они действуют в соответствии с законом и имеют полномочия заставить выполнить решение, в том числе через ограничение прав или взыскания средств.

Финансовые последствия принудительного исполнения

Принудительное исполнение — это не только о самом долге, но и о дополнительных расходах:
  • исполнительный сбор или вознаграждение частного исполнителя — 10% от суммы долга или стоимости имущества;
  • расходы исполнительного производства — например, оценка, перевозка, хранение или продажа имущества;
  • штрафы — если должник не выполняет решение в установленный срок или игнорирует требования исполнителя. При повторном нарушении штраф увеличивается.

Какие ограничения могут применить

Чтобы заставить должника выполнить решение, исполнитель может ограничить его права:
  • арест денег и имущества — блокируются счета, недвижимость, авто и другие активы;
  • запрет распоряжаться имуществом, а в отдельных случаях — его изъятие;
  • временный запрет выезда за границу — по решению суда.

Отдельные правила для должников по алиментам

Если речь идет о неуплате алиментов, действуют дополнительные ограничения:
  • запрет на выезд за границу;
  • если долг превышает 4 месяца, могут ограничить:
Дополнительные меры воздействия

В некоторых случаях применяют более жесткие инструменты:
  • розыск должника или его имущества — через суд и с участием полиции;
  • розыск транспортных средств;
  • принудительный повод к исполнителю по решению суда.

Почему лучше не затягивать

Исполнительное производство — это механизм, который реально заставляет выполнить решение суда. Чтобы избежать штрафов, арестов и дополнительных расходов, самый простой вариант — выполнить решение добровольно еще до начала принудительного взыскания.
Ранее мы сообщали, что налоговая автоматически взыскала долгов на 876,5 млн грн.
Светлана Вышковская
