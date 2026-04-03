Аресты, штрафы и запреты: что угрожает должникам в Украине
Если суд принял решение, его следует выполнить. Если этого не сделать добровольно, подключается исполнитель, который может применить различные принудительные меры. Это означает дополнительные расходы, ограничения и прочие неприятные последствия для должника.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
Кто занимается принудительным исполнением
Если должник игнорирует решение суда, дело передается государственному или частному исполнителю. Они действуют в соответствии с законом и имеют полномочия заставить выполнить решение, в том числе через ограничение прав или взыскания средств.
Финансовые последствия принудительного исполнения
Принудительное исполнение — это не только о самом долге, но и о дополнительных расходах:
- исполнительный сбор или вознаграждение частного исполнителя — 10% от суммы долга или стоимости имущества;
- расходы исполнительного производства — например, оценка, перевозка, хранение или продажа имущества;
- штрафы — если должник не выполняет решение в установленный срок или игнорирует требования исполнителя. При повторном нарушении штраф увеличивается.
Какие ограничения могут применить
Чтобы заставить должника выполнить решение, исполнитель может ограничить его права:
- арест денег и имущества — блокируются счета, недвижимость, авто и другие активы;
- запрет распоряжаться имуществом, а в отдельных случаях — его изъятие;
- временный запрет выезда за границу — по решению суда.
Отдельные правила для должников по алиментам
Если речь идет о неуплате алиментов, действуют дополнительные ограничения:
- запрет на выезд за границу;
- если долг превышает 4 месяца, могут ограничить:
Дополнительные меры воздействия
В некоторых случаях применяют более жесткие инструменты:
- розыск должника или его имущества — через суд и с участием полиции;
- розыск транспортных средств;
- принудительный повод к исполнителю по решению суда.
Почему лучше не затягивать
Исполнительное производство — это механизм, который реально заставляет выполнить решение суда. Чтобы избежать штрафов, арестов и дополнительных расходов, самый простой вариант — выполнить решение добровольно еще до начала принудительного взыскания.
Ранее мы сообщали, что налоговая автоматически взыскала долгов на 876,5 млн грн.
Также по теме
Рост цен на топливо сказался на стоимости продуктов
Китай строит первую в мире 30-этажную морскую платформу (фото)
Google выпустил Gemma 4: ИИ, который можно запускать даже в автономном режиме
Ford готовит доступный электромобиль для борьбы с Tesla
CEO LinkedIn назвал навыки, которые помогут не проиграть AI
Siri станет многозадачной: Apple тестирует новую функцию — Bloomberg