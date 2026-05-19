Условие, при котором будет просмотрен мобилизационный возраст: (женская мобилизация и выезд за границу)
В Офисе президента заявили, что вопрос снижения мобилизационного возраста и ограничении выезда молодежи за границу пока даже не обсуждается на уровне оценки рисков.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента и бригадный генерал Павел Палиса в интервью 24 Каналу.
Снижение возраста и запрет на выезд
Вопрос снижения мобилизационного возраста и ограничения выезда мужчин 18−24 лет несвоевременный.
«На данный момент вопрос снижения мобилизационного возраста и ограничения выезда за границу не рассматривается», — отметил Палиса.
Когда ситуация может измениться — зависит от фронта.
«Все будет зависеть от ситуации на фронте, но на данный момент этот вопрос не рассматривается, даже не поднимается на уровне оценки рисков», — добавил он.
Женская мобилизация
Принудительного призыва женщин тоже не планируют.
«Нет, о мобилизации женщин сейчас речь не идет. Это добровольное дело. Женщины, равно как мужчины, могут подписать контракт на общих условиях», — сказал Палиса.
На вопрос об упрощенных или более коротких контрактах для женщин он ответил: Министерство обороны готовит программу с общими условиями для всех.
«Условия будут достаточно привлекательными», — подытожил заместитель руководителя ОП.
Ранее Президент Владимир Зеленский сказал, что демобилизация будет, когда Украина победит врага, а до того времени нужна качественная ротация военных.
В январе 2025 года Министерство обороны наработало три варианта так называемого законопроекта о демобилизации. Они предусматривают возможность длительной ротации или лечения для военных, которое может продлиться от трех до пяти месяцев.
