Правительство отменило ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений

Кабинет Министров отменил ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах», — говорится в сообщении.

Ранее Кабинет Министров отменил ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновниц во время военного положения. «Отныне работницы органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут пересекать границу без дополнительных ограничений», — отмечала Свириденко.
Изменения не применялись к высшим должностным лицам государства, ключевым руководителям органов государственной власти и их заместителям, в частности для:
  • членов Кабинета Министров;
  • руководства министерств и центральных органов исполнительной власти, Офиса Президента Украины, Аппарата Верховной Рады Украины, СНБО, СБУ, Национального банка;
  • народных депутатов;
  • судей Верховного суда и Конституционного суда Украины;
  • прокуроров Офиса Генерального прокурора;
  • руководителей государственных и государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.
По материалам:
Finance.ua
