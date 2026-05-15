Правительство отменило ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений Сегодня 18:00

Кабинет Министров отменил ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах», — говорится в сообщении.

Предыдущее решение Кабмина

Ранее Кабинет Министров отменил ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновниц во время военного положения. «Отныне работницы органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут пересекать границу без дополнительных ограничений», — отмечала Свириденко.

Изменения не применялись к высшим должностным лицам государства, ключевым руководителям органов государственной власти и их заместителям, в частности для:

членов Кабинета Министров;

руководства министерств и центральных органов исполнительной власти, Офиса Президента Украины, Аппарата Верховной Рады Украины, СНБО, СБУ, Национального банка;

народных депутатов;

судей Верховного суда и Конституционного суда Украины;

прокуроров Офиса Генерального прокурора;

руководителей государственных и государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

