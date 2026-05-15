Рынок гибридов в Украине: какие авто выбирают чаще всего

Лидер рынка гибридов в Украине - Toyota RAV-4
Украинцы продолжают активно переходить на гибридные автомобили. В апреле автопарк пополнился тысячами таких авто, а спрос в этом сегменте заметно вырос по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщает «Укравтопром».

Число гибридов растет

В апреле автопарк Украины пополнили более 3,6 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на треть больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
В то же время доля новых автомобилей в этом сегменте снизилась до 55% против 63% в апреле прошлого года, что свидетельствует о росте спроса на импортируемые гибриды с пробегом.

Самые популярные гибриды месяца

  • Среди новых легковых автомобилей лидером стал Toyota RAV-4 — 347 регистраций.
  • Далее следуют Toyota Yaris Cross (120 авто) и Nissan Qashqai (102 авто).
  • Среди импортированных гибридов с пробегом первое место занял Ford Escape — 97 авто.
  • Также у тройке лидеров Kia Niro (81 авто) и Toyota Prius (76 авто).
Ранее мы сообщали, что гибридные автомобили становятся все более популярными среди украинцев, однако реальная экономия топлива во многом зависит от стиля вождения. Специалисты говорят, что несколько простых привычек могут не только снизить расходы, но и помочь дольше сохранить ресурс батареи. Как экономить горючее на «гибриде» — рассказывали здесь.
Также Finance.ua рассказывал о 10 лучших гибридах в сегменте подержанных. Этот рейтинг составили британские эксперты, оценив как компактные городские хэтчбеки, так и просторные семейные кроссоверы, отличающиеся надежностью и низкими эксплуатационными затратами.
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
АвтоГибрид
