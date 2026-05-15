Рынок гибридов в Украине: какие авто выбирают чаще всего

Лидер рынка гибридов в Украине - Toyota RAV-4

Украинцы продолжают активно переходить на гибридные автомобили. В апреле автопарк пополнился тысячами таких авто, а спрос в этом сегменте заметно вырос по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Число гибридов растет

В апреле автопарк Украины пополнили более 3,6 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на треть больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В то же время доля новых автомобилей в этом сегменте снизилась до 55% против 63% в апреле прошлого года, что свидетельствует о росте спроса на импортируемые гибриды с пробегом.

Самые популярные гибриды месяца

автомобилей лидером стал Toyota RAV-4 — 347 регистраций. Далее следуют Toyota Yaris Cross (120 авто) и Nissan Qashqai (102 авто).

гибридов с пробегом первое место занял Ford Escape — 97 авто. Также у тройке лидеров Kia Niro (81 авто) и Toyota Prius (76 авто).

