Honda отменяет план полного отказа от бензиновых двигателей к 2040 году Сегодня 05:39 — Технологии&Авто

У Honda настроены оптимистично

Японская корпорация Honda Motor официально отказалась от своей ключевой цели перейти исключительно на продажу электрокаров и авто на водородном топливе до 2040 года.

Об этом сообщает Nikkei Asia.

Причины такого решения

Такое решение стало следствием серьезных финансовых трудностей: впервые за почти 70 лет публичной истории компания зафиксировала убытки, вызванные неэффективностью подразделения электрического транспорта.

Главными причинами смены курса стали нестабильность рынка и изменение государственной политики в США при администрации Дональда Трампа.

Руководство Honda признало, что стратегия отказа от двигателей внутреннего сгорания не успевает за реальными рыночными трансформациями.

Планы компании

В рамках оптимизации компания уже отменила выпуск трех новых моделей для североамериканского рынка и остановила совместный с Sony проект разработки электромобиля Afeela.

Помимо сокращения модельного ряда, автопроизводитель планирует свернуть продажи в Южной Корее до конца 2026 года.

Несмотря на радикальный пересмотр планов, у Honda настроены оптимистично и рассчитывают восстановить прибыльность уже в текущем финансовом году благодаря фокусу на более рентабельных сегментах бизнеса.

