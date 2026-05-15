0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Honda отменяет план полного отказа от бензиновых двигателей к 2040 году

Технологии&Авто
18
У Honda настроены оптимистично
У Honda настроены оптимистично
Японская корпорация Honda Motor официально отказалась от своей ключевой цели перейти исключительно на продажу электрокаров и авто на водородном топливе до 2040 года.
Об этом сообщает Nikkei Asia.

Причины такого решения

Такое решение стало следствием серьезных финансовых трудностей: впервые за почти 70 лет публичной истории компания зафиксировала убытки, вызванные неэффективностью подразделения электрического транспорта.
Главными причинами смены курса стали нестабильность рынка и изменение государственной политики в США при администрации Дональда Трампа.
Руководство Honda признало, что стратегия отказа от двигателей внутреннего сгорания не успевает за реальными рыночными трансформациями.

Планы компании

В рамках оптимизации компания уже отменила выпуск трех новых моделей для североамериканского рынка и остановила совместный с Sony проект разработки электромобиля Afeela.
Помимо сокращения модельного ряда, автопроизводитель планирует свернуть продажи в Южной Корее до конца 2026 года.
Место для вашей рекламы
Несмотря на радикальный пересмотр планов, у Honda настроены оптимистично и рассчитывают восстановить прибыльность уже в текущем финансовом году благодаря фокусу на более рентабельных сегментах бизнеса.
По материалам:
Mind
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems