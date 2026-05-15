Amazon запускает нового ИИ-помощника для шопинга

Обновленная Alexa станет центральным элементом стратегии онлайн продаж компании на основе искусственного интеллекта.
Американская технологичная компания Amazon отказывается от своего ИИ-помощника для покупок Rufus в пользу нового бота Alexa for Shopping.
Об этом сообщает CNBC.

Что известно о новом сервисе

Теперь именно обновленная Alexa станет центральным элементом стратегии онлайн-продаж компании на основе искусственного интеллекта.
Новый инструмент может не только отвечать на запросы пользователей, но и выполнять конкретные действия от их имени.
В Amazon отмечают, что новый сервис объединил функционал Rufus и Alexa+, используя историю предварительных заказов и другие персональные данные. Это должно помочь боту стать «лучшим и наиболее персонализированным ИИ-помощником для покупок в мире».
Интеграция чата с Alexa в результаты поиска

Кроме того, компания интегрирует чат с Alexa непосредственно в результаты поиска: при просмотре товаров на экране появляется окно с дополнительной информацией и рекомендациями.
Предыдущий чат-бот Rufus был представлен чуть более двух лет назад как ключевой элемент сайта и мобильного приложения Amazon в рамках освоения технологий генеративного искусственного интеллекта.
