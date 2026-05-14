0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Летающие авто все ближе: британский стартап испытал аппарат Sigma (видео)

Технологии&Авто
3
Первый в мире летательный аппарат с гипервзлетом и приземлением
Первый в мире летательный аппарат с гипервзлетом и приземлением
Компания AltoVolo из Лондона официально перешла к этапу производства полномасштабного демонстрационного образца своего самолета Sigma после успешных лётных испытаний прототипа в масштабе 1:4.
Компания охарактеризовала Sigma как первый в мире летательный аппарат с гипервзлетом и приземлением, сообщает Advanced Air Mobility International.

Технологическая эволюция и изменение конфигурации

Предварительный анализ конструкции завершен, а инженерная группа закончила разработку спецификаций для первой серийной модели, переключившись на детальное проектирование и формальные требования к сертификации.
Значительным техническим изменением в разработке Sigma стал переход от электрических вентиляторов в кожухе к открытой конфигурации несущего винта.
После обширной программы исследований и разработки компания определила, что закрытые несущие винты вносят лишний вес, инерцию и усложняют конструкцию. Переход к открытым несущим винтам удвоил время зависания Sigma, снизил нагрузку на винт и улучшил характеристики перехода к наклону.
Для поддержания этого изменения команда разработала собственную концепцию гоночного винта с фиксированным шагом, призванную превзойти стандартные коммерческие варианты.

Технические характеристики и безопасность

Аппарат Sigma оснащен гибридной электрической системой наклонного шасси, обеспечивающей дальность полета 800 км и максимальную скорость 355 км/ч. Разработанный для универсального использования в городских и региональных условиях, этот двухместный летательный аппарат имеет ширину 4,9 метра и весит 980 кг, включая двух пассажиров и багажа.
Среди мер безопасности — баллистический парашют и резервная система двигателей, обеспечивающая стабильный полет даже после отказа одного из двигателей. По имеющимся данным, уровень шума на 80% ниже, чем у традиционного вертолета, облегчающего полеты в жилых районах.
Место для вашей рекламы
Хотя Sigma предназначен для профессионального использования, он также доступен для пилотов-любителей. Они могут управлять аппаратом после 25 часов обучения, однако их полеты ограничены дневным временем и хорошей погодой.
Завершение работы над первым полномасштабным демонстрационным образцом намечено на конец 2026 года. Он служит основой для проверки готовности к производству, которая является конечным этапом перед началом серийного производства.
Sigma уже называют первым летающим автомобилем. Эксперты предсказывают, что такие аппараты полностью изменят картину в городах уже в ближайшие несколько лет.
По материалам:
Фокус
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems