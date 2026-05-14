Летающие авто все ближе: британский стартап испытал аппарат Sigma (видео)

Компания AltoVolo из Лондона официально перешла к этапу производства полномасштабного демонстрационного образца своего самолета Sigma после успешных лётных испытаний прототипа в масштабе 1:4.
Компания охарактеризовала Sigma как первый в мире летательный аппарат с гипервзлетом и приземлением, сообщает Advanced Air Mobility International.
Технологическая эволюция и изменение конфигурации
Предварительный анализ конструкции завершен, а инженерная группа закончила разработку спецификаций для первой серийной модели, переключившись на детальное проектирование и формальные требования к сертификации.
Значительным техническим изменением в разработке Sigma стал переход от электрических вентиляторов в кожухе к открытой конфигурации несущего винта.
После обширной программы исследований и разработки компания определила, что закрытые несущие винты вносят лишний вес, инерцию и усложняют конструкцию. Переход к открытым несущим винтам удвоил время зависания Sigma, снизил нагрузку на винт и улучшил характеристики перехода к наклону.
Для поддержания этого изменения команда разработала собственную концепцию гоночного винта с фиксированным шагом, призванную превзойти стандартные коммерческие варианты.
Технические характеристики и безопасность
Аппарат Sigma оснащен гибридной электрической системой наклонного шасси, обеспечивающей дальность полета 800 км и максимальную скорость 355 км/ч. Разработанный для универсального использования в городских и региональных условиях, этот двухместный летательный аппарат имеет ширину 4,9 метра и весит 980 кг, включая двух пассажиров и багажа.
Среди мер безопасности — баллистический парашют и резервная система двигателей, обеспечивающая стабильный полет даже после отказа одного из двигателей. По имеющимся данным, уровень шума на 80% ниже, чем у традиционного вертолета, облегчающего полеты в жилых районах.
Хотя Sigma предназначен для профессионального использования, он также доступен для пилотов-любителей. Они могут управлять аппаратом после 25 часов обучения, однако их полеты ограничены дневным временем и хорошей погодой.
Завершение работы над первым полномасштабным демонстрационным образцом намечено на конец 2026 года. Он служит основой для проверки готовности к производству, которая является конечным этапом перед началом серийного производства.
Sigma уже называют первым летающим автомобилем. Эксперты предсказывают, что такие аппараты полностью изменят картину в городах уже в ближайшие несколько лет.