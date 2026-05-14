Google и SpaceX ведут переговоры о дата-центрах на орбите

Компания Alphabet (GOOGL.O) и SpaceX Илона Маска ведут переговоры по соглашению о запуске ракеты, поскольку Google стремится разместить орбитальные дата-центры в космосе.

Об этом пишет издание Wall Street Journal.

Что об этом известно

Google также ведет переговоры о потенциальном соглашении с другими компаниями, занимающимися запуском ракет, пишет издание, ссылаясь на свои источники информации.

Партнерство по Google станет уже вторым случаем, когда Маск помирился с конкурентом в сфере ИИ, которого он публично критиковал, накануне широко ожидаемого и важного IPO для SpaceX, говорится в сообщении.

Миллиардер Маск помог запустить OpenAI в 2015 году как противовес амбициям Google в сфере искусственного интеллекта. Это произошло после конфликта с его соучредителем Ларри Пейджем из-за безопасности искусственного интеллекта.

Теперь SpaceX и Google оказались в гонке к одной и той же цели, борясь за перенос центров обработки данных искусственного интеллекта в космос.

Разработка орбитальных дата-центров для космоса является одним из основных факторов, стоящих за планами первоначального публичного размещения акций SpaceX, поскольку это дело ожидается очень капиталоемким и технологически сложным.

На прошлой неделе Anthropic согласилась использовать всю вычислительную мощность объекта Colossus 1 компании SpaceX. Компания выразила заинтересованность в сотрудничестве с ракетной компанией по разработке орбитальных дата-центров.

Економічна Правда

