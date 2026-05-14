Android Auto получает самое большое обновление за 10 лет 14.05.2026, 01:45 — Технологии&Авто

Google постепенно стирает границу между Android Auto и встроенными автомобильными системами, делая их более гибкими, персонализированными и ориентированными на ИИ.

Google представила масштабное обновление Android Auto, которое компания называет самым большим за 10 лет. Оно направлено на то, чтобы система лучше адаптировалась к современным автомобильным экранам, новым сценариям использования и более глубокой интеграции с ИИ Gemini.

Android Auto адаптировали к новым типам экранов

Одно из ключевых улучшений — поддержка экранов любой формы. Если раньше интерфейс Android Auto выглядел как прямоугольное «окно» на большом дисплее, то теперь он может заполнять весь экран, включая изогнутые, круглые или нестандартные панорамные панели. Это должно сделать интерфейс более естественным для современных авто, где дизайн дисплеев становится все сложнее.

В Android Auto добавили YouTube и виджеты

Google также добавляет потоковое видео через YouTube, но только когда автомобиль припаркован. Поддерживаются 4K видео, 60 fps и пространственный звук Dolby Atmos. Контент запускается со смартфона, а автомобиль только активирует режим просмотра, когда стоит на месте. Компания объясняет, что пользователи давно просили смотреть видео во время зарядки или ожидания в авто.

Gemini интегрировали в автомобильную систему

Еще одна новинка — поддержка виджетов. Водители смогут выводить на экран спортивные результаты, управление умным домом, контакты или быстрые действия. Вместе с этим интегрируется Gemini, позволяющий получать информацию или взаимодействовать с виджетами голосом.

Обновление также включает в себя новый дизайн Material Three Expressive, который переносит цвета, темы и стиль со смартфона в автомобильный интерфейс. Параллельно появляется функция Magic Cue, которая анализирует сообщения и предлагает быстрые ответы, например автоматически подтягивает адрес или контактные данные.

Отдельно Google развивает Google Maps в авто: появляется Immersive Navigation с 3D зданиями, реалистичным рельефом и улучшенной визуализацией маршрутов. Также Gemini сможет выполнять действия в сторонних приложениях, например оформлять заказ через Starbucks.

