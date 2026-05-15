Android-смартфоны смогут переводить разговоры оффлайн 15.05.2026

Google уже работает над функцией

Google приблизилась к еще одному важному этапу развития машинного перевода. В приложении Translate для Android заметили признаки функции, которая может изменить способ общения во время путешествий и работы без доступа к сети.

Как сообщает Android Authority, в версии 10.17.48.914427315.6 приложения Google Translate для Android обнаружили признаки подготовки к запуску офлайн-синхронного перевода речи.

Как именно это будет работать

Речь идет о Live Translate — режиме перевода живых разговоров в реальном времени. Современные технологии уже приблизились к этой концепции, а развитие моделей искусственного интеллекта, в частности Gemini, заметно улучшило качество и скорость перевода.

Однако в нынешнем виде Live Translate имеет важное ограничение — функция не работает без подключения к Интернету. Если пользователь попытается запустить голосовой перевод в автономном режиме, приложение сообщит о необходимости сетевого соединения.

Ситуация может измениться в одном из будущих обновлений. Android Authority удалось активировать скрытые элементы интерфейса, демонстрирующие подготовку к оффлайн-режиму Live Translate. Причем речь уже не только об отдельных строках кода — журналисты увидели почти готовый onboarding-экран, знакомящий пользователя с новой возможностью.

Это также подтвердили Phandroid. Судя по имеющейся информации, для работы функции нужно будет заранее загрузить языковые пакеты на смартфон. Подобный механизм уже используется для оффлайн перевода текста и изображений в Google Translate.

Новый интерфейс также показывает, что приложение сможет отдельно обозначать языки с поддержкой оффлайн Live Translate.

На старте поддержка, вероятно, будет охватывать:

английский;

французский;

немецкий;

испанский;

итальянский;

португальский языки.

Почему это важная функция

Для путешественников и пользователей в регионах со слабой связью такая возможность может оказаться очень важной. Оффлайн-перевод живых разговоров позволит общаться без зависимости от роуминга, Wi-Fi или мобильного интернета.

Кроме того, Google тестирует и мелкие изменения интерфейса Translate для Android. Кнопки вставки текста, рукописного ввода и голосовой записи компания перемещает в одну нижнюю панель для более быстрого доступа.

Впрочем, пока что функция находится на этапе разработки. Android Authority отмечает , что информацию получили благодаря APK teardown — анализу кода приложения. Такие находки часто позволяют заранее узнать будущие возможности сервисов, но Google может изменить функцию или вообще отказаться от ее публичного запуска.

Какие еще новые возможности готовит Google для Android

Кроме оффлайн-перевода голоса в Google Translate, компания Google готовит для Android еще ряд обновлений, значительная часть которых связана с искусственным интеллектом Gemini и новыми функциями Android 17. Многие из них уже частично показали во время Android Show 2026 и накануне конференции Google I/O.

Одним из главных направлений станет превращение Gemini в полноценного «AI-агента». Как пишет Android Central , Google работает над системой, которая сможет взаимодействовать сразу с несколькими приложениями и выполнять сложные действия пользователя. К примеру, ИИ сможет самостоятельно оформить доставку продуктов из списка покупок, забронировать тренировки или создать виджет под конкретные потребности владельца смартфона.

Еще одна заметная новинка — Контекстные предложения (Contextual Suggestions). Это система персональных подсказок, которая будет анализировать поведение пользователя и предлагать действия в зависимости от ситуации. Android сможет автоматически рекомендовать включить спортивную трансляцию по телевизору, предложить нужный плейлист в спортзале или напомнить о регулярных событиях.

У компании также работают над новыми функциями безопасности. Среди них — улучшение обнаружения мошеннических звонков, проверка банковских приложений во время подозрительных вызовов, дополнительная защита потерянных смартфонов из-за биометрии и расширенное сканирование APK-файлов на наличие вредоносного программного обеспечения.

