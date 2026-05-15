Киевстар назвал сроки полного перехода на 4G

Компания делает ставку на развитие 4G

Крупнейший украинский мобильный оператор «Киевстар» сообщил, что 2026 год станет последним годом использования технологии 3G в Украине.

Об этом во время конференц-кола по итогам І квартала 2026 года заявили СЕО и президент компании Александр Комаров, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, компания почти завершила выполнение соответствующих лицензионных обязательств по покрытию технологией 4G почти 97% населения страны, при этом полностью покроет технологией LTE все основные дороги.

Запуск 5G ждут после завершения войны

Комаров отметил, что не ожидает введения в Украине до конца войны 5G связи.

«Самый вероятный сценарий — это что-то вроде 12 месяцев после войны. И именно поэтому мы рассматриваем наши инвестиции в технологию LTE как стратегические», — отметил СЕО мобильного оператора.

Количество абонентов сократилось

Что касается уменьшения количества абонентов «Киевстар» в I квартале 2026 года на 0,4 млн, или на 3% - до 22 млн, то глава компании подчеркнул, что такое сокращение отображает общую рыночную тенденцию, обусловленную тремя факторами: уменьшение количества двойных SIM-карт, определенное повышение цен и общая демографическая ситуация.

В то же время, Комаров обратил внимание, что согласно статистике национального регулятора «Киевстар» сохраняет свою долю на рынке по количеству абонентов и даже увеличил ее на 0,1 процентного пункта в 2025 году по сравнению с 2024 годом.

«Мы относительно стабильны за последние годы с долей рынка абонентов более 47%», — констатировал он.

