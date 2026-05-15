0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киевстар назвал сроки полного перехода на 4G

Технологии&Авто
20
Компания делает ставку на развитие 4G
Компания делает ставку на развитие 4G
Крупнейший украинский мобильный оператор «Киевстар» сообщил, что 2026 год станет последним годом использования технологии 3G в Украине.
Об этом во время конференц-кола по итогам І квартала 2026 года заявили СЕО и президент компании Александр Комаров, передает «Интерфакс-Украина».

Компания делает ставку на развитие 4G

По его словам, компания почти завершила выполнение соответствующих лицензионных обязательств по покрытию технологией 4G почти 97% населения страны, при этом полностью покроет технологией LTE все основные дороги.

Запуск 5G ждут после завершения войны

Комаров отметил, что не ожидает введения в Украине до конца войны 5G связи.
«Самый вероятный сценарий — это что-то вроде 12 месяцев после войны. И именно поэтому мы рассматриваем наши инвестиции в технологию LTE как стратегические», — отметил СЕО мобильного оператора.

Количество абонентов сократилось

Что касается уменьшения количества абонентов «Киевстар» в I квартале 2026 года на 0,4 млн, или на 3% - до 22 млн, то глава компании подчеркнул, что такое сокращение отображает общую рыночную тенденцию, обусловленную тремя факторами: уменьшение количества двойных SIM-карт, определенное повышение цен и общая демографическая ситуация.
В то же время, Комаров обратил внимание, что согласно статистике национального регулятора «Киевстар» сохраняет свою долю на рынке по количеству абонентов и даже увеличил ее на 0,1 процентного пункта в 2025 году по сравнению с 2024 годом.
«Мы относительно стабильны за последние годы с долей рынка абонентов более 47%», — констатировал он.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Киевстар
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems