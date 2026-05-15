0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ассоциация ритейлеров назвала причины массового закрытия магазинов в Украине

62
Весной 2026 года в Украине зафиксирован ряд закрытий
Весной 2026 года в Украине зафиксирован ряд закрытий
Анализ закрытия торговых сетей и сокращение присутствия региональных ритейлеров за последние два месяца свидетельствует о падении покупательной способности, логистических трудностях и изменении стратегических приоритетов международных брендов.
Об этом говорится в публикации Ассоциации ритейлеров Украины (RAU).

Международные бренды сокращают присутствие

В RAU отмечают, что весной 2026 года в Украине зафиксирован ряд закрытий от выхода международных компаний до системного сокращения региональных сетей.
Среди основных причин называют снижение покупательной способности населения, проблемы с логистикой и пересмотр международными брендами собственных стратегий.

Reebok покидает украинский рынок

В сегменте спортивной индустрии зафиксировано прекращение деятельности сети Reebok в Украине. С мая 2026 года работу завершают последние два магазина лицензионного бренда в столичных ТРЦ Retroville и SkyMall.
Это результат пересмотра глобальной стратегии, направленной на оптимизацию присутствия на рынках с высокими операционными рисками и низкой маржинальностью.
С марта 2022 г. сетью магазинов Reebok в Украине управлял турецкий холдинг FLO Retailing.

FLO Retailing закрывает еще один бренд

Параллельно с этим в марте текущего года FLO Retailing также свернул работу последнего магазина спортивной одежды InStreet, работавшего в ТРЦ Respublika Park.
Также полностью прекращает работу на украинском рынке мультибрендовая сеть магазинов обуви SuperStep: шесть магазинов закрыться в течение мая-июня.
Eren Retail Group в Украине, управляющей сетями Lacoste и SuperStep, объяснил это результатом стратегического анализа глобальной деятельности и структуры каналов сбыта.

Koton и львовская сеть «Арсен» также прекращают работу

Аналогичное решение принял и бренд Koton, который после восьми лет работы закрывает два магазина в Украине.
Львовская сеть супермаркетов «Арсен», работавшая на рынке в течение 24 лет, официально объявила о прекращении деятельности. В компании назвали это плановым завершением розничного направления бизнеса.
Речь идет не только о супермаркетах Арсен. Компания также завершает работу сетей «Фреш», «Союз» и «Квартал», работавших в разных регионах Украины. Владелец фактически сворачивает все розничное направление бизнеса.

Больше всего пострадал сегмент импульсных покупок

Изменение потребительских приоритетов наиболее ощутимо сказалось на ритейлерах, работающих в сегменте эмоциональных и импульсных покупок, говорится в сообщении.
Принято решение о полном закрытии сетей Usupso и O! Some в Украине из-за существенного сокращения выручки, потери маржинальности и изменения конкурентной среды.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems