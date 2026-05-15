Ассоциация ритейлеров назвала причины массового закрытия магазинов в Украине Сегодня 21:33

Весной 2026 года в Украине зафиксирован ряд закрытий

Анализ закрытия торговых сетей и сокращение присутствия региональных ритейлеров за последние два месяца свидетельствует о падении покупательной способности, логистических трудностях и изменении стратегических приоритетов международных брендов.

Об этом говорится в публикации Ассоциации ритейлеров Украины (RAU).

Международные бренды сокращают присутствие

В RAU отмечают, что весной 2026 года в Украине зафиксирован ряд закрытий от выхода международных компаний до системного сокращения региональных сетей.

Среди основных причин называют снижение покупательной способности населения, проблемы с логистикой и пересмотр международными брендами собственных стратегий.

Reebok покидает украинский рынок

В сегменте спортивной индустрии зафиксировано прекращение деятельности сети Reebok в Украине. С мая 2026 года работу завершают последние два магазина лицензионного бренда в столичных ТРЦ Retroville и SkyMall.

Это результат пересмотра глобальной стратегии, направленной на оптимизацию присутствия на рынках с высокими операционными рисками и низкой маржинальностью.

С марта 2022 г. сетью магазинов Reebok в Украине управлял турецкий холдинг FLO Retailing.

FLO Retailing закрывает еще один бренд

Параллельно с этим в марте текущего года FLO Retailing также свернул работу последнего магазина спортивной одежды InStreet, работавшего в ТРЦ Respublika Park.

Также полностью прекращает работу на украинском рынке мультибрендовая сеть магазинов обуви SuperStep: шесть магазинов закрыться в течение мая-июня.

Eren Retail Group в Украине, управляющей сетями Lacoste и SuperStep, объяснил это результатом стратегического анализа глобальной деятельности и структуры каналов сбыта.

Koton и львовская сеть «Арсен» также прекращают работу

Аналогичное решение принял и бренд Koton, который после восьми лет работы закрывает два магазина в Украине.

Львовская сеть супермаркетов «Арсен», работавшая на рынке в течение 24 лет, официально объявила о прекращении деятельности. В компании назвали это плановым завершением розничного направления бизнеса.

Речь идет не только о супермаркетах Арсен. Компания также завершает работу сетей «Фреш», «Союз» и «Квартал», работавших в разных регионах Украины. Владелец фактически сворачивает все розничное направление бизнеса.

Больше всего пострадал сегмент импульсных покупок

Изменение потребительских приоритетов наиболее ощутимо сказалось на ритейлерах, работающих в сегменте эмоциональных и импульсных покупок, говорится в сообщении.

Принято решение о полном закрытии сетей Usupso и O! Some в Украине из-за существенного сокращения выручки, потери маржинальности и изменения конкурентной среды.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.