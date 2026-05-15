Ассоциация ритейлеров назвала причины массового закрытия магазинов в Украине
Анализ закрытия торговых сетей и сокращение присутствия региональных ритейлеров за последние два месяца свидетельствует о падении покупательной способности, логистических трудностях и изменении стратегических приоритетов международных брендов.
Об этом говорится в публикации Ассоциации ритейлеров Украины (RAU).
Международные бренды сокращают присутствие
В RAU отмечают, что весной 2026 года в Украине зафиксирован ряд закрытий от выхода международных компаний до системного сокращения региональных сетей.
Среди основных причин называют снижение покупательной способности населения, проблемы с логистикой и пересмотр международными брендами собственных стратегий.
Reebok покидает украинский рынок
В сегменте спортивной индустрии зафиксировано прекращение деятельности сети Reebok в Украине. С мая 2026 года работу завершают последние два магазина лицензионного бренда в столичных ТРЦ Retroville и SkyMall.
Это результат пересмотра глобальной стратегии, направленной на оптимизацию присутствия на рынках с высокими операционными рисками и низкой маржинальностью.
С марта 2022 г. сетью магазинов Reebok в Украине управлял турецкий холдинг FLO Retailing.
FLO Retailing закрывает еще один бренд
Параллельно с этим в марте текущего года FLO Retailing также свернул работу последнего магазина спортивной одежды InStreet, работавшего в ТРЦ Respublika Park.
Также полностью прекращает работу на украинском рынке мультибрендовая сеть магазинов обуви SuperStep: шесть магазинов закрыться в течение мая-июня.
Eren Retail Group в Украине, управляющей сетями Lacoste и SuperStep, объяснил это результатом стратегического анализа глобальной деятельности и структуры каналов сбыта.
Koton и львовская сеть «Арсен» также прекращают работу
Аналогичное решение принял и бренд Koton, который после восьми лет работы закрывает два магазина в Украине.
Львовская сеть супермаркетов «Арсен», работавшая на рынке в течение 24 лет, официально объявила о прекращении деятельности. В компании назвали это плановым завершением розничного направления бизнеса.
Речь идет не только о супермаркетах Арсен. Компания также завершает работу сетей «Фреш», «Союз» и «Квартал», работавших в разных регионах Украины. Владелец фактически сворачивает все розничное направление бизнеса.
Больше всего пострадал сегмент импульсных покупок
Изменение потребительских приоритетов наиболее ощутимо сказалось на ритейлерах, работающих в сегменте эмоциональных и импульсных покупок, говорится в сообщении.
Принято решение о полном закрытии сетей Usupso и O! Some в Украине из-за существенного сокращения выручки, потери маржинальности и изменения конкурентной среды.
