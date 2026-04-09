0 800 307 555
В Испании запретили просто выбрасывать еду: штрафы могут достигать 500 тыс. евро

В Испании запретили просто выбрасывать еду: штрафы могут достигать 500 тыс. евро
В Испании запретили просто выбрасывать еду: штрафы могут достигать 500 тыс. евро
Теперь за выбрасывание пищи в Испании можно получить штрафы от 2000 до 500 тысяч евро. Теперь кафе и рестораны должны пересмотреть свою политику по поводу остатков пищи. В противном случае им грозят огромные штрафы.
Об этом пишут СМИ Испании, мы передаем главное.
В Испании заработала новая Ley de Prevención del Desperdicio Alimentario — закон против пищевых отходов. Теперь магазинам, ресторанам и барам запрещено выбрасывать еду, пригодную к употреблению.

Зачем это

Закон призван уменьшить пищевые отходы: в стране ежегодно выбрасывают более 1,3 млн тонн пищи, которая могла бы быть использована.

Что теперь обязаны делать бизнесы

  • снижать цену на продукты, срок которых скоро истекает;
  • передавать излишки благотворительным организациям;
  • внедрять планы по сокращению пищевых отходов.

Для ресторанов вводятся новые правила:

  • остатки пищи должны правильно перераспределять или утилизировать,
  • клиентам должны предлагать убрать недоеденную еду с собой.

Штрафы за нарушение

  • до 2 000 евро — легкие нарушения.
  • 2 001 — 60 000 евро — серьезные.
  • до 500 000 евро — очень серьезные нарушения.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
