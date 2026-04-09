В Испании запретили просто выбрасывать еду: штрафы могут достигать 500 тыс. евро
Теперь за выбрасывание пищи в Испании можно получить штрафы от 2000 до 500 тысяч евро. Теперь кафе и рестораны должны пересмотреть свою политику по поводу остатков пищи. В противном случае им грозят огромные штрафы.
В Испании заработала новая Ley de Prevención del Desperdicio Alimentario — закон против пищевых отходов. Теперь магазинам, ресторанам и барам запрещено выбрасывать еду, пригодную к употреблению.
Зачем это
Закон призван уменьшить пищевые отходы: в стране ежегодно выбрасывают более 1,3 млн тонн пищи, которая могла бы быть использована.
Что теперь обязаны делать бизнесы
- снижать цену на продукты, срок которых скоро истекает;
- передавать излишки благотворительным организациям;
- внедрять планы по сокращению пищевых отходов.
Для ресторанов вводятся новые правила:
- остатки пищи должны правильно перераспределять или утилизировать,
- клиентам должны предлагать убрать недоеденную еду с собой.
Штрафы за нарушение
- до 2 000 евро — легкие нарушения.
- 2 001 — 60 000 евро — серьезные.
- до 500 000 евро — очень серьезные нарушения.
