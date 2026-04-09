В Испании запретили просто выбрасывать еду: штрафы могут достигать 500 тыс. евро Сегодня 18:00

Теперь за выбрасывание пищи в Испании можно получить штрафы от 2000 до 500 тысяч евро. Теперь кафе и рестораны должны пересмотреть свою политику по поводу остатков пищи. В противном случае им грозят огромные штрафы.

Об этом пишут СМИ Испании, мы передаем главное.

В Испании заработала новая Ley de Prevención del Desperdicio Alimentario — закон против пищевых отходов. Теперь магазинам, ресторанам и барам запрещено выбрасывать еду, пригодную к употреблению.

Зачем это

Закон призван уменьшить пищевые отходы: в стране ежегодно выбрасывают более 1,3 млн тонн пищи, которая могла бы быть использована.

Что теперь обязаны делать бизнесы

снижать цену на продукты, срок которых скоро истекает;

передавать излишки благотворительным организациям;

внедрять планы по сокращению пищевых отходов.

Для ресторанов вводятся новые правила:

остатки пищи должны правильно перераспределять или утилизировать,

клиентам должны предлагать убрать недоеденную еду с собой.

Штрафы за нарушение

до 2 000 евро — легкие нарушения.

2 001 — 60 000 евро — серьезные.

до 500 000 евро — очень серьезные нарушения.

До этого Finance.ua отмечал , что что нужно знать перед поездкой в ​​Испанию: ТОП-16 советов.

Раньше мы писали , сколько стоит месяц жизни в Испании летом. Расходы в месяц зависят от региона страны, города или села и многих факторов. К примеру, в больших городах: Барселоне, Мадриде и Валенсии расценки на жилье будут гораздо выше, чем в селах на севере и внутри страны.

