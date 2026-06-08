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Банки обеспечили финансирование энергетических проектов на 50,6 млрд грн

Фондовый рынок
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Банки обеспечили финансирование энергетических проектов на 50,6 млрд грн
Банки обеспечили финансирование энергетических проектов на 50,6 млрд грн
Банки в рамках совместного меморандума о восстановлении энергетической инфраструктуры после массированных атак российской федерации обеспечили финансирование соответствующих проектов бизнеса и населения в 21 области Украины на 50,6 млрд грн, пишет НБУ .
Согласно данным опроса банков за период с 01 июня 2024 года по 25 мая 2026 года они предоставили более 4,5 тысячи кредитов бизнесу на сумму 47,2 млрд грн и более 18 тысяч — населению на сумму 3,4 млрд грн.
Банки присоединились к реализации проектов строительства, реконструкции и восстановления генерации мощностью 1,763 ГВт. Самые большие объемы финансирования в этом направлении предоставлены на развитие СЭС, газовых и гидро/био/ветровых установок.
Кроме генерации, банки финансируют проекты по хранению электроэнергии (создание систем накопления, приобретение инверторов и аккумуляторов и т. п.), теплоснабжения, модернизации теплооборудования. Мощность по этим проектам составляет 715 МВт.
Предоставленные ранее кредиты постепенно погашаются частично или полностью, поэтому валовой портфель «энергетических» кредитов юридическим лицам по состоянию на конец мая 2026 года составил 30,5 млрд грн, физическим лицам — 2,6 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
НБУ
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