Пользователи назвали свой любимый iPhone Сегодня 09:47 — Фондовый рынок

Пользователи назвали свой любимый iPhone

Разработчики популярного бенчмарка Antutu опубликовали рейтинг устройств Apple, которыми наиболее довольны владельцы.

В топе представлены все устройства компании на iOS, то есть ноутбуков, часов и прочей «яблочной» техники там нет.

Лучшим смартфоном в списке оказался iPhone 12 mini с 95,62% положительных отзывов. Устройство вышло на рынок еще в 2020 году и отличалось тем, что сочетало флагманскую «начинку» старших моделей с суперкомпактным корпусом.

На третьем месте рейтинга оказался iPhone SE2 с 94,79% положительных отзывов, тоже дебютировавший в 2020 году. Пользователи обожают этот смартфон за классический маленький форм-фактор (диагональ 4,7 дюйма) и наличие физической кнопки Touch ID. Также он по-прежнему получает свежие версии iOS.

Самый новый смартфон Apple в списке — iPhone Air, им довольны 94,09% пользователей. На старте тонкий iPhone восприняли весьма прохладно, однако после того, как магазины стали предлагать скидки, восприятие публики изменилось. В топ-10 также оказались iPhone 16e и iPhone 8.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.