IT-рынок труда: сколько зарабатывают украинские тестировщики Сегодня 08:16

Зарплаты украинских тестировщиков выросли, Фото: magnific

В течение первого полугодия 2026 года медианные зарплаты тестировщиков выросли во всех основных специализациях. Самые высокие доходы получают специалисты Automation QA — их медианная зарплата составляет $3663.

Об этом свидетельствует исследование Dou.

Медианные зарплаты

«Медианные зарплаты тестировщиков выросли за полгода: у Manual QA — на $200 до $2000, у General QA — на $175 до $2700. Наибольший рост произошел среди Automation QA — на $438 до $3663», — говорится в исследовании.

Динамика зарплат тестировщиков зависит от специализации и тайтла в ее пределах:

В Manual QA больше всего выросли зарплаты тимлидов — до $3300 (+$300). Зарплаты мидлов немного выросли (+$50) и составляют $1750, в то время как у сеньоров и джуниоров несколько снизились — до $2800 и $800 соответственно.

больше всего выросли зарплаты тимлидов — до $3300 (+$300). Зарплаты мидлов немного выросли (+$50) и составляют $1750, в то время как у сеньоров и джуниоров несколько снизились — до $2800 и $800 соответственно. У General QA зарплаты выросли почти на всех уровнях. Больше всего у тимлидов (+$200, до $3500), также зарплаты сеньоров и мидлов несколько выросли, тогда как у джуниоров незначительно снизились.

зарплаты выросли почти на всех уровнях. Больше всего у тимлидов (+$200, до $3500), также зарплаты сеньоров и мидлов несколько выросли, тогда как у джуниоров незначительно снизились. У Automation QA зарплаты выросли во всех тайтлах. Больше всего у тимлидов (+$300, до $4800), меньше всего — у мидлов (+$75, до $2375).

Также существенно возросли компенсации наиболее опытных специалистов с 14 и более лет работы в ІТ. В частности, у специалистов Automation QA с 14-летним опытом медиана выросла на $567, а у специалистов с 15−20 годами опыта — на $400.

Среди должностей самые медианные зарплаты имеют Head/Manager — $5000, QA Tech Lead — $4575, QA Team Lead — $3500, Senior QA Engineer — $3200, Middle QA Engineer — $1900 и Junior QA Engineer — $890.

Медианные зарплаты тестировщиков, Инфографика: Dou

Зарплаты по языкам программирования

Самые медианные зарплаты имеют QA-специалисты, использующие C#/.NET, Java и TypeScript.

Медиальная зарплата специалистов с C#/.NET составляет $3275, с Java — $3200, а с TypeScript — $3050.

Самая низкая медианная компенсация остается у QA-специалистов, использующих JavaScript ($2500) или SQL ($2150). В то же время динамика зарплат в этих группах положительная и довольно существенная: у специалистов, работающих с JavaScript, медиана выросла на $400, а у тех, кто пользуется SQL, — на $350.

Зарплаты по языкам программирования, Инфографика: Dou

Среди ведущих специалистов самые высокие зарплаты у тех, кто работает с Python ($4500), Java ($4150) и TypeScript ($4100).

Среди сеньоров самая высокая медианная зарплата у специалистов, работающих с C#/.NET, — $4200. На втором и третьем местах, как и среди Lead+ специалистов, Java, TypeScript, а также Python.

Для сеньоров, работающих в Automation QA, три языка обеспечивают почти одинаковую медианную зарплату — около $4000. Это Java, TypeScript и Python.

Стоит отметить, что за полгода медианная зарплата лидов и сеньоров, работающих с Python, существенно выросла: $500 у лидов, $325 у сеньоров.

Когда было повышение зарплаты

Каждый третий QA-специалист получил повышение зарплаты за последние полгода, примерно каждый второй — за последний год.

За последний год повышение зарплаты чаще всего получали: Head/Manager — 62%; Junior QA — 60%; QA Team Lead — 56%; Middle QA — 55%.

Пересмотр зарплат чаще происходит у QA-специалистов с более низким уровнем компенсации.

Среди тех, кому ее повышали за последние шесть месяцев, медианная зарплата составляет $2200, тогда как в группах, где повышение было один-два года или более двух лет назад, — около $2800.

Когда было повышение зарплаты, Инфографика: Dou

Зарплаты по городам

По городам Украины самую высокую медианную зарплату зафиксировали в Житомире — $2750, хотя выборка там была небольшой. В Киеве и Львове показатель составляет $2500. В Днепре, Тернополе и Полтаве — по $2300.

По сравнению с декабрем 2025 года, наибольший рост зарплат произошел в Ровно (+$760), Черкассах (+$540), Тернополе (+$539) и Житомире (+$400). По данным DOU, подобная динамика может быть связана с новой волной внутренней миграции ІТ-специалистов.

Среди специалистов, которые находятся за пределами Украины и планируют вернуться из-за границы, медиана выросла с $2700 до $3000.

Зарплаты по городам, Инфографика: Dou

Также исследование показало, что украинские тестировщики, которые сейчас живут за границей, зарабатывают больше, чем их коллеги в Украине: общая медианная зарплата там составляет 3 300 долларов против 2 310 долларов в Украине.

До этого Finance.ua отмечал , что в июне 2026 года медианная зарплата украинских разработчиков составляла $3500 — столько же, как в июне 2024 года, и на $50 больше, чем в декабре 2025-го.

За последний год доходы выросли более чем в половине разработчиков. У 31% специалистов зарплата повысилась за последние полгода.

Чаще всего пересматривали оплату работникам со стажем от одного года, тогда как около четверти опрошенных вообще не получили повышения.

Dou По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.