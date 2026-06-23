В Украине готовят новую модель выплат ветеранам с ранениями Сегодня 08:05 — Личные финансы

Военнослужащий

В Украине предлагают изменить подход к социальной поддержке ветеранов и ветеранок, которые получили тяжелые ранения, контузии, увечья или заболевания во время защиты страны. Для этого в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15267 .

Документ уже поддержал парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, теперь он ожидает рассмотрения в сессионном зале.

Что предлагают изменить

Основное новшество — изменение подхода к назначению государственной поддержки. Законопроект предлагает отойти от системы, которая в основном базируется на установлении инвалидности, и учитывать степень потери профессиональной трудоспособности.

Для этого вводится новая категория — ветераны войны с существенной потерей функциональности вследствие ранения, травмы, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Украины.

В пояснительной записке отмечается, что такой механизм позволит привязать социальную поддержку фактическому состоянию человека и объему потери трудоспособности, а не только формальному статусу.

Какие выплаты предлагают ввести

Законопроектом предусмотрена новая ежемесячная государственная помощь для ветеранов и ветеранок.

Размер выплат будет зависеть от степени устойчивой потери профессиональной трудоспособности:

от 66% до 84% включительно — 80% среднемесячной заработной платы в Украине за предыдущий календарный год;

более 84% - 100% среднемесячной заработной платы за предыдущий календарный год.

Степень потери трудоспособности будут определять экспертные команды по оценке повседневного функционирования личности одновременно с установлением или пересмотром инвалидности и определением потребности в реабилитации.

При этом право на пособие не будет зависеть от того, находился ли человек в трудовых отношениях на момент получения повреждения и был ли застрахован в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Как можно будет оформить пособие

Администрирование новых выплат планируется возложить на Министерство по делам ветеранов Украины.

Для назначения пособия будут использовать данные Единого государственного реестра ветеранов войны.

Подать заявление на получение выплат согласно законопроекту можно будет в электронном формате через приложение «Дія».

Ранее мы сообщали , что правительство запускает новый сервис для ветеранов, ветеранок и их семей в Дії: теперь можно будет подать одно заявление и сразу получить несколько государственных услуг.

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